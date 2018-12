Meteo Valle d’Aosta | spessa coltre di nebbia sul fondo valle | spazzata via dal vento

Allerta Meteo Valle d’Aosta : nuovo peggioramento - avviso di criticità “giallo” : Atteso nuovo peggioramento delle condizioni Meteo in Valle d’Aosta: emesso avviso di criticità “giallo” (livello 1 su 3) per rischio idrogeologico La fase piu’ intensa della perturbazione e’ prevista nel pomeriggio di domani, martedi’ 6 novembre. Secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, sono attese precipitazioni “forti localmente molto forti” nella valli del Gran Paradiso, di ...

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerte Meteo dal Veneto alla Sicilia : Ancora morti per Maltempo. Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta, nella Valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...