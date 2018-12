Meteo oggi | il maltempo si sposta al Sud | attese intense piogge

Benvenuto Dicembre 2018 - oggi inizia l’inverno Meteorologico : ecco DATA e ORA del Solstizio : inizia oggi 1° Dicembre 2018 l’inverno meteorologico e si archivia quindi l’autunno meteorologico, caratterizzato da sbalzi termici ed estremi record. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 21 Dicembre, alle 22:23 UTC, 23:23 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dal Solstizio d’Inverno. La parola “Solstizio” viene dal latino solstitium, ...

Accadde oggi : nel 1954 il primo e unico caso di Meteorite che colpì una persona - ecco come avvenne : Era il 30 novembre 1954 quando si verificò il primo caso conosciuto di persona colpita da un meteorite. A Sylacauga, in Alabama, una condrite di 4 chili bucò il tetto di una casa colpendo Ann Elizabeth Hodges, che in quel momento si trovava nel suo salotto a riposare sul divano, e la ferì ad un’anca. Il meteoroide raggiunse la Terra sul lato rivolto verso il Sole; dopo le analisi dell’orbita emerse che il corpo dal quale probabilmente ...

Meteo oggi : perturbazione atlantica - nuove piogge in arrivo : Meteo oggi - Una nuova modesta perturbazione atlantica è ormai prossima ai territori italiani, e nel corso della mattinata apporterà i primi fenomeni di instabilità su diverse regioni. Vediamo...

Meteo - sarà un freddo weekend : pioggia al sud - neve sulle Alpi : Già da oggi aumentano le nubi. Temperature basse e prime gelate in pianura. Una perturbazione atlantica disturberà alcune regioni nel fine settimana. Rischio nebbia e smog da lunedì.Continua a leggere

Meteo - in arrivo nuova perturbazione : weekend di nuvole e pioggia : Dopo un parziale miglioramento nella giornata di giovedì, la situazione Meteo sull'Italia subirà un nuovo peggioramento a partire da venerdì con un aumento dell'instabilità atmosferica che nel weekend si trasformerà in pioggia e temporali anche intensi su molte regioni della Penisola.Continua a leggere

Meteo - abbassamento delle temperature e pioggia. Cosa succederà nel fine settimana : Meteo Italia, Cosa succederà nei prossimi giorni? La rimonta dell’alta pressione sullo Stivale garantirà un miglioramento un po’ su tutto il Paese, ma frenate l’entusiasmo perché, lungo il bordo orientale dell’area anticiclonica, scorreranno correnti relativamente fredde che raggiungeranno anche l’Italia. Il che significa che in Italia si registreranno degli importanti cali di temperatura che diventeranno al di sotto delle medie stagionali. Le ...

Meteo oggi : giornata fredda e ventilata - ultime piogge al Sud Italia : Meteo oggi - La perturbazioni che in questi giorni ha interessato gran parte del territorio Italiano si è velocemente spostata in nottata sulle regioni meridionali. Di conseguenza, nel corso della...

Meteo Liguria - le previsioni dal 28 al 30 novembre : sole e clima mite - poi qualche pioggia : Dopo le decise, quanto rapide, perturbazioni che hanno riportato un po' di pioggia sulla Liguria nei giorni scorsi, una moderata sortita di un campo di alta pressione riporterà qualche giornata stabile e soleggiata su tutta la Regione. Vi forniamo qui di seguito la previsione dettagliata per i prossimi tre giorni e una linea di tendenza su quanto potrebbe accadere sul finire del mese di novembre....Continua a leggere

Meteo oggi : maltempo - pioggia e forte ventilazione settentrionale : Meteo oggi - Un vivace minimo barico posizionato sulle regioni meridionali sta favorendo l'irruzione di aria fredda su gran parte delle regioni italiane. Questa assieme a fenomeni di instabilità...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo sull’Italia : FOCUS sul Nord/Est - 150-200mm di pioggia in 48 ore aumentano il rischio alluvioni [MAPPE] : 1/6 ...

Previsioni Meteo - week end di pioggia e freddo autunnale : Inglese: (Autumn o Fall) Foliage - Blue Ridge Parkway (USA)Francese: feuillage (d'automne) - Dordogna (Francia)Spagnolo: follaje (de otoño) - Giardini di Aranjuez (Madrid)Tedesco: (herbstliche) Laubverfärbung - Romantische Straße (Baviera)Svedese: höstlövens färger - Parco Nazionale di Abiskopioggia su tutto il Nord Italia e neve sulle Alpi sopra i 1200 metri. Se qualcuno si era illuso del bel tempo di questi giorni, è davvero solo un’illusione. ...

Meteo - weekend di nubifragi : sabato e domenica di pioggia - neve e nebbia : Arriva una nuova fase di maltempo che si protrarrà per tutto il weekend, l’ultimo del mese di novembre. Secondo gli esperti Meteo sin dalle prime ore di oggi una perturbazione atlantica porterà le prime piogge in Toscana, Liguria e Piemonte. Previsto maltempo anche sabato e domenica da Nord a Sud.Continua a leggere

Meteo - fine settimana di pioggia e da martedì neve sugli Appennini. Ma è l anno più caldo d Europa : ROMA - È il 2018 l'anno più caldo di sempre in Europa, con temperature superiori di 1,84 gradi alla media storica che fa riferimento all'arco di tempo 1910-2000. A farne le spese per primi, i cicli ...

Meteo - il maltempo torna prepotente : Italia sotto la pioggia : Dalle prime ore di venerdì 23 novembre una nuova perturbazione investirà lo Stivale, portando precipitazioni in diverse...