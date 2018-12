messinamagazine

: MessinaServizi Bene Comune, ritiene risolta l’emergenza rifiuti accaduta a novembre - MessinaMag : MessinaServizi Bene Comune, ritiene risolta l’emergenza rifiuti accaduta a novembre - MessinaMag : Giuseppe Lombardo, presidente della MessinaServizi Bene Comune, ha inviato una lettera al d.g. della Società Aldo I… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Per, l'è rientrata. I mezzi rientrati in deposito questa mattina , nella notte trascorsa hanno raccolto un quantitativo in linea con una normale media, ...