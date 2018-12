Messico | oggi si insedia presidente Lopez Obrador | sfida sicurezza

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton “Sensazioni migliori rispetto al Messico. Adoro la pioggia e se c’è meglio” : Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto le FP2 del Gran Premio del Brasile e si è fermato ai microfoni di Sky Sport per parlare delle libere di oggi: “Stamattina è stata una giornata normale, non saprei cosa dire, abbiamo svolto tutto il programma”. La Mercedes ha sicuramente fatto un notevole passo avanti rispetto al Messico: “Sensazioni migliori rispetto al Messico, ma abbiamo ancora problemi che dobbiamo migliorare. ...

Messico - El Chapo Guzman a processo : oggi la prima udienza a New York : Si apre oggi a New York il processo a Joaquin “El Chapo” Guzman, il capo del cartello di Sinaloa considerato il più grande narcotrafficante al mondo. Guzman, che è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza a Manhattan, è accusato di avere gestito, per circa 25 anni, il contrabbando di oltre 155 tonnellate di cocaina negli Stati Uniti, accumulando una fortuna persino superiore al colombiano Pablo Escobar. Dovrà rispondere di 17 capi ...

CAROVANA DI MIGRANTI : Messico OFFRE PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO/ In migliaia rifiutano : vogliono gli Usa : CAROVANA di MIGRANTI: MESSICO OFFRE PERMESSO di SOGGIORNO: l'offerta del presidente Nieto rifiutata da migliaia di persone. Il loro obiettivo restano gli Usa.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Il Messico ha offerto permessi di soggiorno temporanei alla “carovana” di migranti diretta negli Stati Uniti : Il presidente del Messico Enrique Peña Nieto ha offerto un permesso di soggiorno temporaneo ai migliaia migranti che fanno parte della cosiddetta “carovana” diretta negli Stati Uniti. Il permesso prevede un alloggio, cure mediche, istruzione per i bambini e posti di lavoro, oltre The post Il Messico ha offerto permessi di soggiorno temporanei alla “carovana” di migranti diretta negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

LIVE F1 - GP Messico 2018 in DIRETTA : a che ora iniziano le prove libere di oggi e su che canale vederle in tv : E con le prove libere prende il via il weekend del GP del Messico 2018, terzultima prova del Mondiale di F1. Sul tracciato Hermanos Rodriguez il Circus si esibirà in un fine settimana che si preannuncia importante: Lewis Hamilton ha l’opportunità di chiudere il campionato, dopo il primo match point fallito ad Austin (Texas). La vittoria di Kimi Raikkonen e il terzo posto finale non hanno permesso all’inglese di festeggiare il suo ...

Tempesta tropicale Rosa : almeno una vittima in Messico - caos e alluvioni anche negli USA con 50mm di pioggia in poche ore [GALLERY] : 1/7 ...