Messico | Lopez Obrador presidente | farò mutamenti radicali

Andres Lopez Obrador nuovo presidente del Messico : Andres Lopez Obrador , insediatosi oggi come presidente del Messico , ha promesso di voler realizzare 'una trasformazione profonda e radicale' del paese. IL DISCORSO Nel discorso inaugurale della sua ...

Messico : oggi si insedia presidente Lopez Obrador - sfida sicurezza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La carovana di migranti partita dall'Honduras arriva in Messico e attende il nuovo presidente Lopez Obrador : ... una corruzione diffusa e uno dei più alti tassi di omicidio al mondo e capirete il perché l'Onu lo abbia più volte menzionato nei propri report come il 'paese più pericoloso al mondo'. Da ultimo il ...

Messico - Lopez Obrador : non combatteremo Trump sull'immigrazione : Il presidente eletto del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha dichiarato di non aver intenzione di contrastare il presidente americano Donald Trump sul tema dell'immigrazione. "Non lotteremo con ...