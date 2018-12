Merkel pronta a lasciare la cancelleria per puntare alla guida del Consiglio europeo

ilsole24ore

(Di sabato 1 dicembre 2018) Angelasarebbead annunciare la sua candidatura per ladelin gennaio: un mese dopo la nomina del leader della Cdu che aprirà una nuova era dopo 18 anni di presidenzaiana nell’Unione cristiano-democratica. Serve infatti un peso massimo dopo il polacco Tusk per rafforzare il ruolo del presidente che rappresenta l’Ue nei confronti del mondo esterno in un momento in cui Usa, Cina e Russia stanno schiacciando un’Europa che appare disunita e dunque indebolita...