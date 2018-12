Mercedes classe B. Ecco la nuova versione 2019

laragnatelanews

(Di sabato 1 dicembre 2018)Quelle che una volta erano le regine del mercato, le multispazio appunto, hanno dovuto lasciare lo scettro ai Crossover. Sono pochi ormai i modelli che resistono, malgrado le differenze tecniche sono praticamente nulle. I moderni crossover sono le MPV di un tempo ricarrozzate. A resistere, c’è la Renault Scènic, la Citroen C4Picasso (per poco ancora, sarà riconvertita a breve), la BMW serie 2 e questaB. Tutti ormai la davano per spacciata, non credendo più nella formula, e invece laha sfornato ancora una volta la terza generazione, un modello rinnovato in tutto e per tutto, pur restando, nelle linee generali la vecchiaB che conoscevamo, ma con tante novità e un migliore uso degli spazi.La sua linea, come detto, evoca laprecedente, nonostante i fari più affilati o i fianchi più levigati. La vettura è lunga 444 cm, ...