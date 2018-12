Meloni | Vertice segreto? Non capisco Salvini

Meloni : 'Salvini assente al vertice centrodestra? Capita agli uomini che hanno l'amante...' : 'Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...'. La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla ...

Meloni : "Salvini assente al vertice centrodestra? Capita agli uomini che hanno l'amante..." : "Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...". La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo Salvini al vertice del centrodestra che si è tenuto oggi a Milano, intervistata a Nemo in onda stasera. "Salvini - ha aggiunto - dice che si è arrabbiato ...

Matteo Salvini non va al vertice con Cav e Meloni. FI : 'Prossima volta chiederemo il permesso a Di Maio' : Avevano scelto apposta la residenza milanese di Silvio Berlusconi in via Rovani, e non Arcore, per non dare nell'occhio. O almeno queste erano le intenzioni e i desiderata, sopratutto di Matteo ...

Giorgia Meloni - rabbia su Matteo Salvini per il vertice saltato : lui manda Giorgetti - lei... 'Ma come? Io...' : Il 'bidone' di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni scuote il centrodestra. Il leader della Lega ha disertato all'ultimo momento il pranzo con gli , ex?, alleati organizzato a Milano ...

Centrodestra : Meloni - Salvini non è venuto al vertice per non far arrabbiare l'amante : "Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...". La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo Salvini al vertice del Centrodestra che si è tenuto oggi a Milano, intervistata a Nemo in onda stasera. "Salvini - ha aggiunto - dice che si ...

Salvini diserta il vertice con Berlusconi e Meloni : “Voleva restasse segreto” : L’appuntamento era al civico 2 di via Rovani, storica residenza milanese di Silvio Berlusconi, per l’ora di pranzo. Invitati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per discutere principalmente delle prossime elezioni regionali e, inevitabilmente, degli equilibri nel centrodestra. Ma il vicepremier della Lega ha disertato, mandando al suo il fidato Giancarlo Giorgetti. L’Adnkronos racconta di un Salvini molto irritato per la ...

Matteo Salvini non partecipa al vertice con Berlusconi e Meloni : Matteo Salvini non partecipa al vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Lo fanno sapere fonti del partito di via Bellerio. Il trilaterale era stato convocato per l'ora di pranzo al civico 2 di via Rovani (Milano), storica residenza del Cav nel capoluogo lombardo, per fare il punto della situazione sulle prossime regionali. L'appuntamento, riferiscono, èA quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari del ...

Matteo Salvini non parteciperà al vertice con Berlusconi e Meloni : Matteo Salvini non parteciperà al vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Lo fanno sapere fonti del partito di via Bellerio. Il trilaterale era stato convocato per l'ora di pranzo al civico 2 di via Rovani (Milano), storica residenza del Cav nel capoluogo lombardo, per fare il punto della situazione sulle prossime regionali. L'appuntamento, riferiscono, èA quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari ...

Centrodestra unito alle elezioni regionali - vertice Lega-Fi-FdI/ Meloni : “Salvini - sintesi difficile con M5s” : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:17:00 GMT)