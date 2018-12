Meloni | Salvini assente al vertice centrodestra? Capita agli uomini che hanno

Matteo Salvini non va al vertice con Cav e Meloni. FI : 'Prossima volta chiederemo il permesso a Di Maio' : Avevano scelto apposta la residenza milanese di Silvio Berlusconi in via Rovani, e non Arcore, per non dare nell'occhio. O almeno queste erano le intenzioni e i desiderata, sopratutto di Matteo ...

Centrodestra : Meloni - Salvini non è venuto al vertice per non far arrabbiare l'amante : "Salvini dice che si incavola Di Maio, e che quindi l'incontro doveva rimanere segreto. Questo è il problema degli uomini che hanno l'amante...". La presidente di FdI Giorgia Meloni ironizza sulla mancata partecipazione del leader leghista Matteo Salvini al vertice del Centrodestra che si è tenuto oggi a Milano, intervistata a Nemo in onda stasera. "Salvini - ha aggiunto - dice che si ...

Salvini diserta il vertice con Berlusconi e Meloni : “Voleva restasse segreto” : L’appuntamento era al civico 2 di via Rovani, storica residenza milanese di Silvio Berlusconi, per l’ora di pranzo. Invitati Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per discutere principalmente delle prossime elezioni regionali e, inevitabilmente, degli equilibri nel centrodestra. Ma il vicepremier della Lega ha disertato, mandando al suo il fidato Giancarlo Giorgetti. L’Adnkronos racconta di un Salvini molto irritato per la ...

Arezzo : Meloni e Salvini si schierano dalla parte dell'imprenditore che ha ucciso un ladro : Un imprenditore di Monte San Savino (Arezzo), che in passato ha subito ben 38 furti, ha sparato e ucciso un ladro sorpreso nella sua azienda. L'uomo è ora indagato per eccesso di legittima difesa. dalla sua parte si sono schierati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sostenendo il diritto a difendersi in caso di furto. Il ladro ucciso era un moldavo di 29 anni L'imprenditore, titolare di una rivendita di pneumatici, era abituato a dormire sul ...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : In questo modo finirai come Matteo Renzi : Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini: In questo modo finirai come Matteo Renzi Corre un rischio gravissimo, Matteo Salvini: fare la fine di Matteo Renzi, e a sostenerlo è Giorgia Meloni. Intervistata dal Fatto quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia dà un consiglio al vicepremier e leader della Lega, nonché suo alleato/avversario: “Ha grandissime qualità. Molto diretto, disinvolto, veloce, semplificatore. Forse un po’ ...

"La televisione ha ucciso Renzi - Salvini faccia attenzione". Giorgia Meloni sulla popolarità dell'ex alleato : "La televisione ha ucciso Renzi. Sbucava a ogni ora del giorno e della notte, poi gli italiani si sono stufati". Lo dice al Fatto quotidiano la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando della popolarità del vicepremier Matteo Salvini.Meloni respinge l'analisi secondo cui Fratelli d'Italia sarebbe un partito ormai superfluo, risucchiato dalla Lega: "La destra è viva e vegeta: i nostri valori sono la famiglia, la patria, ...

Salvini : 'Meloni prossimo sindaco di Roma? Per ora aiuto Raggi' : 'Per il momento sono impegnato ad aiutare l'attuale sindaco di Roma a riportare un po' di ordine nei quartieri della Capitale. Non mi sto ponendo il problema delle prossime elezioni comunali...'. Così ...