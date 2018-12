ilnapolista

: Mazzarri: «Dovevo fermarmi, ora sono più carico» - napolista : Mazzarri: «Dovevo fermarmi, ora sono più carico» -

(Di sabato 1 dicembre 2018) In conferenza stampa Abbiamo scritto del ritorno all’attività di Walterdopo il lieve malore che l’ha colpito venerdì scorso. Gli esami clinici a cui si è sottoposto il tecnico del Torino hanno dato esiti positivi,tornerà in panchina domani per Torino-Genoa. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa, qualche minuto fa: «In carriera, di solito,io a prendere le decisioni. Stavolta, per la prima volta, ho dovuto subire la scelta del presidente Cairo e del dottor Tavana, che fermandomi mi hanno dimostrato quanto mi vogliono bene»«Avevo proprio bisogno diun attimo – spiega-, di fare un check-up. Mi ha fatto bene.ora qui piùdi prima, e voglioso di dare il massimo per questi colori e per tutte le componenti del Toro. Voglio ringraziare anche tutti i colleghi che hanno manifestato affetto e considerazione, mi...