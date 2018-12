Maritozzo Day | dove mangiare i migliori

vanityfair

: Classici, innovativi, persino salati: tutti da provare. E da festeggiare, perché il 1° dicembre è il Maritozzo Day! - Cucina_Italiana : Classici, innovativi, persino salati: tutti da provare. E da festeggiare, perché il 1° dicembre è il Maritozzo Day! - italianfoodex : Maritozzo Day: un gustoso evento per un augurarvi un dolce weekend - giuliog : RT @rep_roma: Classico con tanta panna, ripieno di gelato o in variante salata: arriva il Maritozzo day [news aggiornata alle 20:04] https:… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Pasticceria BompianiCafé MerendaPasticceria Andreotti dal 1931Pasticceria RomoliBonci al Mercato CentralePasticceria LinariIlRossoDay: tutti gli indirizziDay: tutti gli indirizziDay: tutti gli indirizziDay: tutti gli indirizziDay: locali con special editionDay: locali con special editionDay: locali con special editionIl mese delle grandi abbuffate sembra proprio iniziare con il giusto piglio. Almeno nella Capitaleoggi, primo dicembre, si festeggia il suo dolce più famoso con la seconda edizione delDay. Farina, lievito, (poco) zucchero, burro e uova: per chi se lo stesse chiedendo, ilè un paninetto panciuto e satollo di panna montata, la star di bar, forni e pasticcerie che ogni giorno si inebriano di un profumo inconfondibile. In poche parole, ilsta a Roma come la ...