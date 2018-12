Marina La Rosa a Verissimo | ‘Io molestata | mi sentivo anche in colpa’

Marina La Rosa : "Sono stata molestata e mi sentivo in colpa per questo. Taricone? Rendeva tutto più semplice" : "Prima di partecipare al Grande Fratello sono stata vittima di molestie. Questo personaggio abbastanza orrido mi diceva che voleva creare un gruppo musicale. È accaduto tutto in modo molto spiacevole a casa di questa persona. Per anni non sono riuscita a dirlo a nessuno, non ero in grado e non avevo la lucidità di denunciare". Ospite di Verissimo, Marina la Rosa ha parlato nuovamente delle violenze subite prima di cominciare la sua ...

Marina La Rosa dopo il Grande Fratello torna in tv con la Gialappa’s Band : Il ritorno in tv di Marina La Rosa passa dalla Gialappa’s Band. La bellissima protagonista della prima, iconica edizione del Grande Fratello è infatti pronta a tornare sul piccolo schermo in veste di opinionista a Mai dire talk, il nuovo programma del trio comico al via il 29 novembre in prima serata su Italia 1 con la conduzione del Mago Forest. LEGGI: Marina La Rosa super sexy su Instagram 18 anni dopo il Grande Fratello Che cos’è ...

Marina La Rosa contro Fabrizio Corona : “Solo un povero demente” : Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, a Radio2 è stata interpellata sulla coppia nata da poco formata da Fabrizio Corona e Asia Argento e già al centro del gossip nazionale. E non si è tirata indietro: “Faccio una premessa – ha detto – Quando diventai nota dopo il Grande Fratello un paparazzo mi scattò una foto, era la prima estate post GF, ero nuda in spiaggia con il mio fidanzato, che ...

Marina La Rosa : ‘Fabrizio Corona e Asia Argento? Lui un ragazzo che si arrabattava - su di lei mi sono ricreduta’ : “Asia Argento e Fabrizio Corona? Penso che siano entrambi un po’ poveri. Asia è più grande di me, dovrebbe essere una donna, non dico risolta, però non una che va a un appuntamento a parlare con Corona e dopo due minuti ha già la storia con lui” parola di Marina La Rosa. L’ex concorrente del primo, storico, Grande Fratello è stata ospite de I lunatici, una trasmissione radio di Radio2 che va in onda di notte con la conduzione ...

