Mariano Di Vaio è l' uomo italiano più amato nel mondo

Mariano Di Vaio uomo dell'anno e best digital influencer per GQ : Presente l'Italia con il talentuoso e stimato Mariano Di Vaio, assieme ad una generosa parata di celebrities provenienti da tutto il mondo. Motivo del premio non solo i numeri e risultati. Oltre che ...

Mariano Di Vaio vince il premio di GQ "Man of the Year 2018" e "Best Digital Influencer" : Ha conquistato la rete ed è diventato una voce autorevole. Molto ascoltata, soprattutto tra i giovani. Nel giro di pochi anni è diventato l'influencer più famoso d'Italia ed è diventato un ...

La mega villa di Iannone lascia senza fiato Mariano Di Vaio : l’influencer in Svizzera con l’amico pilota [VIDEO] : Andrea Iannone trascorre una serata tra amici con Mariano Di Vaio, il fashion blogger per la prima volta a casa del pilota di MotoGp in Svizzera rimane estasiato Andrea Iannone ha invitato Mariano Di Vaio a trascorrere una serata tra uomini nella sua lussuosa villa in Svizzera. Il motociclista di Vasto ha da poco finito il suo mega appartamento di Lugano, dove su più livelli si sviluppa una casa lussuosa e ricca di sorprese. La grande ...

Mariano di Vaio - da lavapiatti a re degli influencer : 'prima mangiavo solo broccoli. Oggi - a 29 anni - ho 2 figli e do lavoro a 22 under 30' : E a inizio 2018, Forbes lo ha voluto al primo posto nella classifica degli uomini under 30 più potenti al mondo per la categoria retail/e-commerce nel settore moda. Risultati che lo pongono in forte ...

Dolce e Gabbana : Mariano Di Vaio all'apertura della sfilata con la moglie Eleonora : Il Made in Italy e la famiglia al centro di tutto ed è così che l'imprenditore ed icona di stile italiana famosa nel mondo Mariano Di Vaio e la moglie avvocato Eleonora Brunacci sono stati scelti ...