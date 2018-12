Mara Venier intervistata a Rai Radio 2 | risponde alle domande su Barbara D’urso E Simona

Mara Venier parla di Barbara d'Urso e Simona Ventura. E su Mediaset : "Grazie a loro mi sono presa i giovani" : Ospite del programma di RaiRadioDue I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Mara Venier si è sentita porre una domanda sul rapporto con Barbara d'Urso e Simona Ventura ("Che cosa è successo con la Ventura e com’è adesso il tuo rapporto con Barbara d’Urso?").La madre di Elisabetta Ferracini ha replicato: Amori della zia non vi rispondo né alla prima né alla seconda domanda. Di Ciancio e Arduini le hanno chiesto se a Mediaset ...

Domenica In - Mara Venier lancia la bomba su Barbara D'Urso : 'Presto lo sblocco'. Colpaccio per le europee? : Scaldano i motori i motori a Domenica In : la politica da Mara Venier . Prima delle elezioni europee potrebbero andare nel salotto più seguito di Raiuno personaggi come Matteo Salvini e Luigi Di Maio .

Sandro Mayer morto - l'addio di Mara Venier. Devastata dal dolore : il suo 'ultimo bacio' all'amico : Un ultimo bacio per Sandro Mayer . Su Instagram Mara Venier saluta così il direttore di DiPiù morto all'improvviso a 77 anni per quella che la figlia Isabella ha definito in diretta a Pomeriggio 5 ...

Domenica In - parata di super ospiti per Mara Venier : nuova sfida con Barbara d'Urso : Domenica 2 dicembre si alterneranno in studio Stefania Sandrelli, Lorella Cuccarini, Claudia Cardinale, Isabella Rossellini...

Domenica In - colpaccio di Mara Venier : dopo l'onorificenza ricevuta da Sergio Mattarella... : Fari puntati sulla puntata di Domenica In di Domenica 2 dicembre: Mara Venier su Rai 1 riprende la sfida degli ascolti contro Domenica Live e Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. E lo fa in grande ...

La Domenica in di Mara Venier per le donne : Uno dei momenti più veri della Domenica pomeriggio televisiva, gli incontri donna a donna di Mara Venier a Domenica inIn un mondo che cade a pezzi, diceva il buon Marco Mengoni, ci sono anche momenti televisivi che questi "pezzi di mondo" li racconta, affinché queste storie non rimangano nei coni d'ombra della vita quotidiana e arrivino in superficie, come vere e proprie denunce. prosegui la letturaLa Domenica in di Mara Venier per le ...

Mara Venier - problemi a casa : cos’è successo all’alba (FOTO) : Mara Venier alle prese con problemi a casa. L’annuncio e la foto su instagram Piccoli spiacevoli imprevisti a casa quest’oggi per Mara Venier. Niente di grave, per fortuna! La popolare e amatissima conduttrice di Domenica In si è infatti trovata alle prese con le feci dei gabbiani. Proprio così: zia Mara ha infatti postato una foto sul suo seguitissimo profilo instagram, nella quale la si vede intenta a pulire e lavare il pavimento ...

Mara Venier : "Il mio rapporto con la D'Urso? No comment. Non so se a Mediaset rosichino per il successo di Domenica In" : Mara Venier è entusiasta per il successo della sua "Domenica In", ma non rilascia commenti sul rapporto con la D'Urso e la Ventura: "Non rispondo", afferma. La conduttrice, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte, ha parlato anche di politica e di social: "I politici a Domenica In? Non è che non vogliano venire, c'è da ...

Isola dei famosi - addio a Mara Venier : chi arriva al suo posto - un nome clamoroso per Mediaset : Indiscrezioni sulla prossima Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Sembra ormai certo il fatto che Mara Venier e Daniele Bossari non prenderanno più parte allo show in ...

Domenica In - a Mara Venier accuse di non aver aderito alla campagna “Non è normale che sia normale” : Mara Venier è finita nei guai. Tutta colpa di quanto accaduto durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda Domenica 25 novembre 2018. Una puntata che ha consacrato il successo della trasmissione condotta dalla presentatrice veneziana che ha battuto la concorrenza aggiudicandosi il migliore share della giornata. Tra gli ospiti di Mara Venier Renato Zero e Vanessa Incontrada (che ha detto davanti a tutti e senza problemi di avere ...