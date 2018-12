Mara Carfagna strapazza Laura Castelli | ' Se affidiamo i nostri soldi a lei'

Mara Carfagna a Sky TG24 : 'Nostro orizzonte è centrodestra unito' - : Ospite di Maria Latella, la vicepresidente della Camera ed esponente di Fi apre a futuri accordi elettorali con Salvini ma sottolinea: "La Lega che ci piace è quella con cui governiamo in Regioni e ...

Mara Carfagna clamorosamente difende Luigi Di Maio sulla questione del padre (VIDEO) : Mara Carfagna in modo clamoroso, si scaglia dalla parte di Luigi Di Maio per quanto riguarda la questione che ha visto da vicino Antonio Di Maio Arriva (clamorosamente) da Mara Carfagna e da Forza Italia un’inattesa difesa del vicepremier Luigi Di Maio per le vicende legate all’azienda del padre del leader del Movimento 5 Stelle. “Se il padre di Di Maio ha sbagliato ne pagherà le conseguenze e ne risponderà nelle sedi ...

Mara Carfagna su Virginia Raggi : “Ha fallito - Roma è sporca - una città invivibile” : Mara Carfagna intervista esclusiva per il messaggero parla a 360 gradi delle sue iniziative e si sofferma sul caso Raggi Un altro fronte prioritario è quello dell’antisemitismo: «Troppo spesso leggiamo di episodi di cronaca a sfondo antisemita. L’antisemitismo tenta di rialzare la testa in Italia e in Europa. Prende forme diverse, come quella dell’antisionismo, dell’odio nei confronti dello Stato di Israele: e chi nega il ...

Mara Carfagna zittisce Travaglio : 'I suoi sogni sono surreali - noi ancorati alla realtà' : Probabilmente i moderati hanno trovato un leader dal quale potersi far rappresentare. E' giovane, ha studiato e ha dimostrato di saper lavorare bene quando ne ha avuto l'opportunità. Ed è soprattutto donna. E' Mara Carfagna (Forza Italia), la promotrice della campagna anti-violenza sulle donne #nonènormalechesianormale che si sta diffondendo a macchia d'olio in questi giorni. Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne alla ...

Mara Carfagna : 'Raggi? Roma è una città sporca e invivibile'. E su Berlusconi : 'Miglior premier dal 1994 a oggi' : ... noi donne siamo sempre state capaci di superare gli steccati politici ed ideologici, anche durante stagioni in cui la contrapposizione politica era molto forte'.

Otto e mezzo - la lezione drastica di Mara Carfagna a Marco Travaglio : 'Surreale - continua a sognare' : ... quasi una paresi facciale: 'Molto fantasiosa la ricostruzione di Travaglio - ha detto l'ex ministro - ma naturalmente è surreale questa visione del mondo che si fonda su angeli e demoni, bene e male,...

Mara Carfagna in difesa delle donne : 'Non è normale che sia normale' : Non solo big del mondo dello spettacolo e della televisione , ma anche esponenti della cultura , della moda , della ricerca e dell' informazione accomunati da un unico messaggio contro l'indifferenza e la violenza: "...

'Non è normale che sia normale' : Mara Carfagna presenta la campagna contro la violenza sulle donne : L'iniziativa è stata lanciata con un video, un hashtag e il contributo di esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione

Non è normale che sia normale : Mara Carfagna presenta la campagna contro la violenza sulle donne : noadsense"Non è normale che sia normale". È questo il nome della campagna presentata da Mara Carfagna, vicepresidente della Camera per la Giornata dell'Onu contro la violenza sulle donne. L'iniziativa ha già raccolto molte adesioni: "Il contributo generoso di decine di donne e uomini del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda, dello sport, dell'università, dell'informazione e della politica seguitissimi sui canali social, ha fatto sì ...

Mara Carfagna : 'Salvini sta dando al M5S la possibilità di sfasciare questo Paese' : A Mattino Cinque, il vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, ha espresso la sua opinione sui possibili effetti che andranno ad impattare sul Paese per via della manovra finanziaria presentata dal Governo gialloverde. Intervistata da Francesco Vecchi, l'ex Ministro per le pari opportunita' ha spiegato: Guardi, per quello che stanno facendo io mi auguro che durino il meno possibile. Ma il tema non è se durano o no, il tema è cosa ...

Mara Carfagna : 'Parità fra uomini e donne? Va colmato il divario salariale e occupazionale' : Il documento finale della prima Conferenza dei presidenti di Parlamento del G20, il P20 di Buenos Aires, impegna i Paesi aderenti a mettere i Parlamenti al servizio dei cittadini e renderli sempre più ...

Mara Carfagna - la profezia politica : 'La loro stagione è finita' - chi seppellisce : Con gli insulti e le minacce gli esponenti del M5S camuffano l'inconsistenza della loro politica e la loro incompetenza'. Comunque la deputata azzurra è ottimista : 'La situazione sta migliorando. Il ...

Mara Carfagna a Radio 24 : "Ho paura che le parole di Salvini nascondano una patrimoniale" : "Ieri ho sentito una parola sinistra. Salvini ha detto che se aumenta lo spread gli italiani saranno pronti a dare una mano al governo. In che modo? Forse qualcuno pensa a una patrimoniale? Il ...