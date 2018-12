MANUEL AGNELLI | UNDER DONNE Al sesto Live con la sua squadra ancora al completo | X

X Factor 2018 : MANUEL AGNELLI perde la sua prima concorrente - Sherol : Il sesto live-show di X Factor, in onda ieri sera su Sky Uno, ha emesso i suoi verdetti, per molti inaspettati. È stata eliminata Sherol Dos Santos, la concorrente vocalmente più dotata che, però, non è riuscita a superare lo scontro finale con Leo Gassman, il giovane figlio d'arte molto amato dal pubblico. Un verdetto figlio delle tendenze e caratteristiche di un'edizione che sta premiando la particolarità a discapito del bel canto ...

X Factor 2018 - Fabrizio Cacciatore furioso con MANUEL AGNELLI : “Sei la persona più falsa della musica - sei un pagliaccio!” : X Factor si avvicina alla sua fase conclusiva e, via via che la competizione fra i concorrenti si fa più dura, il lavoro dei giudici si fa sempre più complicato e le loro scelte non sempre sono condivise. Ne sa qualcosa Manuel Agnelli, finito nel mirino del difensore del Chievo Verona Fabrizio Cacciatore. Il calciatore infatti, si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram in cui ha attaccato Agnelli: “Sei la persona più falsa della musica, ...

Fedez e MANUEL AGNELLI - è lite a X Factor 2018 : polemica tra i giudici : X Factor 2018, Fedez e Manuel Agnelli litigano per Sherol e Naomi La lite tra Fedez e Manuel Agnelli ha mantenuto alta la tensione nella sesta puntata di X Factor 2018. In questa 12esima edizione, anzi anche nelle precedenti, i due giudici hanno spesso avuto battibecchi durante i Live. Normale amministrazione, direte voi, visto che […] L'articolo Fedez e Manuel Agnelli, è lite a X Factor 2018: polemica tra i giudici proviene da Gossip e Tv.

MANUEL AGNELLI : da X Factor al tour da solista (nel 2019) : Manuel Agnelli, il giudice rock (dal cuore tenero) di X Factor, si prepara al suo tour da solista. An Evening with Manuel Agnelli (questo il titolo) partirà a fine marzo 2019 e farà tappa in numerosi teatri italiani. Una bella occasione per scoprire il suo lato artistico più intimo, in un contesto decisamente più confidenziale rispetto al solito. Cosa c’è da sapere di An Evening with Manuel Agnelli Quello che Manuel Agnelli porterà in giro ...

Biglietti in prevendita per i concerti di MANUEL AGNELLI nel 2019 con Rodrigo D’Erasmo : I concerti di Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo arrivano in maniera inaspettata e al termine di una stagione ricca di soddisfazioni per il leader degli Afterhours, che in queste settimane sta ricoprendo il ruolo di giudice dell'ultima edizione di X Factor 12 nella categoria Under Donne. I Biglietti per i concerti, al via dal 30 marzo al Teatro Lyrick di Assisi, sono in prevendita dalle 10 del 29 novembre e con le modalità di consegna ...

SANREMO GIOVANI 2018 - I FINALISTI/ Tra i cantanti i Ros - band di MANUEL AGNELLI a X Factor - IlSussidiario.net : SANREMO GIOVANI 2018, i FINALISTI: tra i 24 artisti in sfida per conquistare due osti tra i Big al Festiva, spuntano La Rua ed Einar Ortiz.

Nel daily di X Factor del 26 novembre le assegnazioni di MANUEL AGNELLI - Mara Maionchi e Fedez : Nell’ultimo Live Show di X Factor 12 abbiamo assistito alla presentazione degli inediti e all’eliminazione di Renza Castelli. Dopo l’ultima puntata, i giudici sono pronti con le nuove assegnazioni per i loro concorrenti e nel daily di X Factor del 26 novembre abbiamo scoperto quelli che riguardano gli Under Uomini, le Under Donne e l’unica Over in gara. Il prossimo Live Show sarà gestito in due manche: nella prima ci saranno esibizioni sulle ...

X Factor 2018 - Live Show/ Inediti e diretta : tocca a MANUEL AGNELLI perdere un pezzo da novanta? - IlSussidiario.net : X Factor 2018, quinto Live Show 21 novembre, diretta ed eliminato: i concorrenti presentano gli Inediti. Ospiti i Subsonica e gli Hooverphonic.

X Factor 2018 - Live Show/ Diretta ed eliminato - video : MANUEL AGNELLI pronto alla battaglia - IlSussidiario.net : X Factor 2018, Diretta, eliminato e ospiti 15 novembre: il ritorno di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini, Carl Brave e Max Gazzè.

Nel daily di X Factor del 12 novembre le assegnazioni di MANUEL AGNELLI - Mara Maionchi e Fedez per il 4° Live Show : Dopo il Live Show di giovedì 8 novembre, inizia una nuova settimana per i concorrenti di X Factor. L’eliminato dell’ultimo Live è stato EManuele Bertelli, andato al tilt con i Seveso Casino Palace. Nel daily di X Factor del 12 novembre, Mara Maionchi va a trovare i suoi Under Uomini e assegna i brani per il quarto Live di X Factor 12. Leo Gassman dovrà interpretare “Pianeti” di Ultimo, mentre Anastasio dovrà portare sul palco un brano dei ...

Mara Maionchi e MANUEL AGNELLI ai ferri corti - il live tra insulti e parolacce : Fedez 'distratto' dal nuovo singolo dedicato al figlio Leone, Lodo Guenzi bocciato da Asia Argento , "provo vergogna per le sue scelte musicali", e Manuel Agnelli che litiga con Mara Maionchi. Tempi ...