Manovra | Tria | ' 2 | 4% non è tabù | non vogliamo lo scontro con l' Ue'

Manovra - Boccia - Confindustria - : rivederla o si rischia di tornare alla crisi : LEGGI ANCHE Economia italiana sottozero, Pil giù dello 0,1%. Ma con l'Ue è disgelo sulla Manovra 'Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che ...

Confindustria : l'assistenza non crea lavoro - il governo riequilibri la Manovra : Zabeo, Cgia,: su taglio tasse disattese aspettative Pmi Per il coordinatore dell'Ufficio studi, Paolo Zabeo, «il malumore che serpeggia tra il mondo delle imprese trova una parte di giustificazione ...

Manovra - per Giovanni Tria arriva una nuova umiliazione da Bruxelles : ... ovvero le assise dei ministri dell'Economia dei 19 Paesi aderenti all'euro. Ogni volta sono bastonate ... La prossima gli toccherà, verosimilmente, lunedì quando, come riporta I l Messaggero , è '...

Boccia ha spiegato perché la Manovra non piace a Confindustria : ... delle grandi opere, delle infrastrutture e della crescita, è un messaggio che deve far riflettere e che viene da tutti i protagonisti dell'economia'. 'Manifestazione di Torino e flessione del Pil ...

Manovra - Conte e Tria trattano. Juncker : 'Con Italia stiamo facendo progressi' : Ostenta ottimismo il premier Giuseppe Conte sulla trattativa con Bruxelles per far partire 'la Manovra del popolò. E parla di passi avanti 'Concreti' e incontri 'molto operativi'. Il clima di certo è ...

La Manovra da lunedì alla Camera - Tria : 'Le sanzioni si possono evitare' : Il governo potrebbe porre la questione di fiducia dopo la discussione generale. Il ministro dell'Economia si dice fiducioso di evitare sanzioni dall'Unione europea. E sui tagli si sbilancia Salvini: '...

Manovra - Tria : lavoriamo ad una soluzione : 3.22 Il ministro dell'Economia Tria ai microfoni della Rai si dice convinto che la procedura d'infrazione non ci sarà. Non si sbilancia sulla questione deficit dal 2,4% al 2,2% e ribadisce che a Bruxelles non porta la linea di Salvini che sostiene una riduzione massima dello 0,2%, bensì "le linee del governo che è quella di cercare una soluzione". "La posizione della Commissione è nota-ha aggiunto Tria- l'importante è che le misure ...