Manovra | trattativa Italia-Ue sul deficit Conte | fiducioso in soluzione entro metà

Manovra - trattativa con Ue si sposta a Buenos Aires. Conte : 'Passi avanti' : I responsabili europei, trasferitisi al G20 di Buenos Aires come i leader di mezzo mondo, continuano a lanciare messaggi dialoganti verso Roma

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Manovra - così il calo del pil potrebbe accelerare la trattativa con la Ue : L'insipida Manovra di Gentiloni non ha fatto ripartire l'economia nel 2018'.E poi: 'Nel 2019 l'economia ripartirà perché stiamo iniettando risorse fresche nell'economia'. Salvini - Una volta tanto, ...

Roma-Bruxelles - trattativa ferma : lo stop dopo aver capito che alla Ue lo 0 - 2 non basta. Eventuali modifiche alla Manovra solo al Senato : Giuseppe Conte e Giovanni Tria sono partiti per il G20 di Buenos Aires lasciando a Roma una manovra immutata. Non c'è traccia di nuove carte. Il vertice pomeridiano a palazzo Chigi, prima della partenza, non ha prodotto ritocchi, a dispetto delle promesse di dialogo fatte con Bruxelles. Anzi, fonti ufficiali del governo dicono che di manovra non si è proprio parlato. E allora? La trattativa con l'Unione europea si è fermata ...

Manovra - Sergio Mattarella : il retroscena sulla trattativa segreta con l'Europa : Tanti faccia a faccia, un unico messaggio: 'Trovare un dialogo nell'interesse dell'Italia e della sua economia'. Il Quirinale non sta lavorando contro il governo ma sta cercando di facilitare il ...

Manovra - governo apre a Ue. Ecco I punti della trattativa : Manovra, governo apre a Ue. Ecco I punti della trattativa Dopo i toni incendiari e gli scambi d’accuse, è giunto il momento della trattativa fra Italia e Unione Europea dopo la bocciatura della Manovra e la prospettiva della procedura d’infrazione. Ha iniziato a parlare con toni più concilianti Di Maio, nelle ultime ore gli è andato a ruota anche Matteo Salvini. “Il 2,4% del rapporto deficit/Pil non è intoccabile” – dice chiaramente il ...

Manovra - la trattativa segreta di Giuseppe Conte. Juncker : 'Se non cambia non potrò frenare i falchi' : La trattativa tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker è avviata. Dopo settimane di tensione il premier del governo giallo-verde e Juncker si sono fatti fotografare con braccio sulla spalla non a caso ...

Manovra - trattativa a cena tra Italia e Ue. Juncker chiede 0.4% di deficit in meno Conte gli offre 4 miliardi per la crescita : “Non siamo in guerra“. Anzi, “ti amo, Italia”, pronunciato in Italiano in favore di microfoni e taccuini. Jean-Claude Juncker ribadisce il concetto arrivando al Consiglio Ue straordinario sulla Brexit. Ieri sera il presidente della Commissione, accompagnato dai commissari economici Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ha incontrato a cena il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia ...

La Borsa non vede margini di trattativa sulla Manovra e torna pessimista : Milano. La fiducia riposta dagli investitori in un accordo tra Italia e Unione europea sulla revisione dei target della legge di Bilancio è durato un giorno, quello di ieri, in cui la Borsa è salita proprio quando il nostro paese incassava una clamorosa bocciatura. Ma oggi che si fa più nitido uno s

Dagospia : Giovanni Tria - trattativa in gran segreto sulla Manovra con Pierre Moscovici : Il retroscena lo svela Dagospia.com . E ha come protagonisti il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici , e il ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria . Moscovici sarebbe, secondo i mercati e i fondi di investimento non europei, l'unico a questo punto in grado di mediare tra l'Unione europea e l'Italia e di evitare ...

La trattativa impossibile per una Manovra impresentabile : Roma. “Il tasso di crescita non si negozia”. La dichiarazione del ministro dell’Economia Giovanni Tria, con cui si è aperta una delicata giornata di vertici e Consiglio dei ministri per rispondere alle obiezioni della Commissione europea, doveva smentire le indiscrezioni che nei giorni scorsi hanno

Manovra - Giancarlo Giorgetti e la trattativa con l'Europa : come salvare le banche? : Giancarlo Giorgetti , il leghista bocconiano ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, fa parte insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria del partito dei responsabili , gli antri ...

Manovra - la trattativa segreta con Bruxelles : così Lega - Savona e Tria possono fregare Luigi Di Maio : Dietro lo slogan 'la Manovra non si cambia' nel governo si procede con la 'trattativa segreta' con l' Unione europea . Una trattativa che potrebbe vedere in prima fila la Lega e i ministri economici ...

Il governo tentenna e Tria riprende il controllo sulla trattativa per la Manovra : Il viaggio in Europa di Giovanni Tria, concluso con un rientro anticipato a Roma nella serata di lunedì, sembra aver prodotto un primo risultato nel dibattito interno sulla manovra. Il governo sarebbe pronto a impegnarsi per ridurre il rapporto deficit/pil dopo il primo anno, arrivando dal 2,4 al 2