Manovra | slittano pensioni e reddito di cittadinanza Di Maio e Salvini | “Eviteremo la

Manovra : gli emendamenti su pensioni e reddito di cittadinanza slittano al Senato : Proroga per Superenalotto Il mondo del gioco è chiamato ancora a far quadrare i conti della Manovra. Questa volta senza nuovi balzelli o strette sul mercato del gioco pubblico. Ma si ricorre al più ...

Manovra - slittano emendamenti governo : 23.31 Slitta la presentazione degli emendamenti del governo alla Manovra. Il termine per depositare il pacchetto delle proposte di modifica in commissione Bilancio è scaduto alle 19. Secondo quanto si apprende da fonti di M5S e Lega, l'esecutivo dovrebbe inviare gli emendamenti nella notte. Se così non sarà, le proposte arriveranno domattina. E rischia anche di slittare la convocazione della commissione perché va dato congruo tempo per i ...

Manovra - slittano gli emendamenti del governo : attesi nella notte : Slitta ancora la presentazione degli emendamenti del governo alla legge di bilancio. Non è arrivato in commissione il pacchetto delle proposte di modifica dell'esecutivo, atteso per le 19. Fonti M5s e ...

Manovra - servono sette miliardi : slittano a giugno reddito e quota 100? Palazzo Chigi smentisce : La cifra sarebbe stata elaborata dai tecnici del governo ma Di Maio e Salvini rilanciano: i due provvedimenti "in primavera"

Manovra - per accontentare l'Ue quota 100 e reddito di cittadinanza slittano a giugno? : Servono 7 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. A questa somma sono giunti i tecnici al lavoro per "rimodulare" la legge di bilancio. Bruxelles chiede a Roma di garantire un ...

Manovra - Di Maio : "Reddito-Quota 100 non slittano"/ Confindustria al Governo : 'Aspettiamo i fatti' - IlSussidiario.net : Manovra, Di Maio 'tiene il punto' con Ue, "ok riduzione del debito ma non facciamo slittare alcuna riforma'. Ultime notizie novità sulla legge di Bilancio

Manovra - Salvini : 'Numeri alla fine'. Di Maio : 'Reddito e pensioni non slittano' : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano» : «Rifare i conti», rinviare il momento dei «numerini» del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche...

Manovra - l'Ue vuole chiarezza ma il governo è diviso e prende tempo. Di Maio : 'Quota 100 e reddito non slittano' : 'Rifare i conti', rinviare il momento dei 'numerini' del deficit. Per trattare al meglio con l'Europa, per far digerire agli elettori la correzione della Manovra e anche per non spaccarsi. Perché se ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza e quota 100 non slittano' - : Il vicepremier conferma la tempistica delle misure bandiera della maggioranza di governo. E incontra il ministro delle Finanze tedesco Scholz: "Dialogo aperto con l'Ue". Il presidente dell'Inps Boeri: ...

Manovra - Di Maio : «Quota 100 e reddito non slittano : al lavoro per evitare sanzioni» : «reddito di cittadinanza, quota 100, la flat tax per le partite Iva e l'Ires agevolata per le imprese: i capisaldi della Manovra rimangono tutti lì». Lo dice all'Adnkronos...

Manovra - Di Maio : 'Al lavoro per evitare sanzioni : quota 100 e reddito non slittano : 'reddito di cittadinanza, quota 100, la flat tax per le partite Iva e l'Ires agevolata per le imprese: i capisaldi della Manovra rimangono tutti lì'. Lo dice all'Adnkronos il vicepremier e ministro ...

Manovra - Di Maio : "Saldi invariati Quota 100 e reddito non slittano" : Luigi Di Maio tira dritta e frena sulle aperture all'Unione europea dopo la cena di riavvicinamento tra Juncker e Conte e il vertice di governo che aveva confermato la disponibilità italiana a fare qualche passo indietro sulla Legge di Bilancio Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “Quota 100 e reddito di cittadinanza non slittano - Manovra a saldi invariati” : reddito di cittadinanza, quota 100, la flat tax per le partite Iva e l'Ires agevolata per le imprese: i capisaldi della manovra rimangono tutti lì. I saldi della legge di bilancio restano invariati, quindi stiamo cercando semplicemente di migliorare la quota investimenti e questo aiuta molto la manovra", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio all'agenzia di stampa Adnkronos. .Continua a leggere