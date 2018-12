Manovra | servono sette miliardi | slittano a giugno reddito e quota 100? Palazzo Chigi

Manovra - Moscovici : “Con l’Italia la porta è aperta al dialogo - ma servono i fatti” : Pierre Moscovici tiene aperta la porta al dialogo con Roma sulla Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega. Il deficit previsto “è contrario alle regole concordate nella Ue”, ha ribadito il Commissario europeo per gli Affari economici a Buenos Aires, dov’è arrivato per il G20. Ma “la porta è aperta al dialogo“, ha proseguito, e “questa non è una frase formale, vista la cena, a cui ho partecipato, fra ...

Manovra - Moscovici : 'Con Italia clima cambiato - ma servono i fatti' : Toni distesi dall'Ue verso l'Italia sulla procedura di infrazione. "Sono ottimista, vedo segnali che mi fanno pensare che ora sia possibile" evitarla, ha dichiarato il commissario europeo per gli ...

Manovra - Tria : non servono misure straordinarie per difendere i risparmi : Il Commissario agli Affari Economici dell'UE Pierre Moscovici ha dichiarato che la legge di bilancio del governo rischia di recare danni all'economia, ai risparmiatori e ai contribuenti italiani. ...

Manovra - Tria : 'Non servono interventi straordinari sul risparmio' : ... ha ribadito Tria, aggiungendo che "i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread".

L'UE BOCCIA LA Manovra/ I cinque miracoli che ora servono all'Italia : Giovanni Tria ha risposto ai rilievi della Commissione europea sulla MANOVRA, facendo capire che nulla cambierà. L'Italia ha deciso di dar vita a un poker con Bruxelles. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:00:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Lo sgambetto di M5s alla Lega sulle pensioni d'oro, di G. PennisiMANOVRA E SPREAD/ La sconfitta che l'Europa di Juncker e Moscovici nemmeno vede, di S. Luciano

Boccia al governo dopo il taglio del rating : "Correggere la Manovra - servono più risorse sulla crescita" : Il declassamento del rating operato da Moody's sull'Italia getta ancora benzina sul fuoco sulla questione manovra. E a rovesciare le taniche è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che all'indomani del giudizio dell'agenzia chiede all'esecutivo di tornare sui suoi passi: "È evidente che sia la lettera della Commissione europea che il declassamento erano nelle cose - ha spiegato dal convegno dei Giovani imprenditori a ...

Manovra - servono 4 decreti e 15 leggi. Rischio ingorgo in Parlamento : Prima la corsa contro il tempo per “approvare” la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), e subito dopo un altro Rischio ingorgo in Parlamento nel bel mezzo della sessione di bilancio. Anche perché la stessa Nota elenca ben 12 i Ddl collegati, da quelli sul reddito di cittadinanza al nuovo «salva-risparmiatori»...

Costa : "Nella Manovra servono risorse per bonifiche" : Nell'ambito della manovra economica 'abbiamo la grande sfida di iniziare finalmente le bonifiche', ma 'ovviamente ci vogliono le risorse', sottolinea il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a ...

Umberto Bossi contro la Manovra : 'Troppo assistenzialista - i sussidi non servono. Di Maio? Lasciamo perdere' : 'Lo Stato produttore non funziona. Lavoro, lavoro, lavoro, ecco l' unica cosa che serve a questo Paese'. Nel Transatlantico semideserto del mercoledì, con i parlamentari al ristorante o in arrivo per ...

Def : Piazza Affari sprofonda e brucia 22 mld Stime : alla Manovra servono 40 miliardi : Sprofondo rosso a Piazza Affari che perde il 3,72% bruciando 22 miliardi di capitalizzazione. Stando alle prime Stime la manovra 2019 lieviterebbe verso i 40miliardi, di cui 27 in deficit e 13 di altre coperture ancora dadettagliare (da spending a pace fiscale).

