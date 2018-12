Manovra | per Giovanni Tria arriva una nuova umiliazione da Bruxelles

Manovra - l'olandese Dijsselbloem attacca : 'Cosa deve saper chi compera titoli di Stato italiani' : Se non è un vero e proprio attacco all'Italia questo... Mentre la trattativa tra governo italiano ed Europa procede a fatica e a rilento, seppur con qualche apertura di Roma sui 'decimali' e su un ...

Boccia ha spiegato perché la Manovra non piace a Confindustria : ... delle grandi opere, delle infrastrutture e della crescita, è un messaggio che deve far riflettere e che viene da tutti i protagonisti dell'economia'. 'Manifestazione di Torino e flessione del Pil ...

Manovra - per le imprese un aggravio fiscale da oltre 6 miliardi : MILANO - In attesa di capire dove porterà la trattativa con la Ue che dovrà per forza di cose modificare radicalmente l'impianto della Manovra di bilancio, la Cgia di Mestre si unisce al coro di ...

Manovra - Cgia : per le imprese aggravio da 6 - 2 miliardi nel 2019 : Nel 2019 l'applicazione del disegno di legge di Bilancio comporterà per le aziende italiane un aggravio di 6,2 miliardi a livello fiscale: di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non ...

Manovra - per accontentare l'Ue quota 100 e reddito di cittadinanza slittano a giugno? : Servono 7 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. A questa somma sono giunti i tecnici al lavoro per "rimodulare" la legge di bilancio. Bruxelles chiede a Roma di garantire un ...

Manovra - governo al lavoro per evitare 'cartellino rosso' Ue : Ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha avuto un incontro bilaterale con il commissario Ue Pierre Moscovici a margine del G20 a Buenos Aires nel solco del confronto in corso tra Roma e ...

Manovra slitta ancora : ‘In Aula il 5 dicembre’. Si lavora a rimodulazione di 5 miliardi per evitare procedura infrazione : L’arrivo in Aula del testo della Manovra finanziaria slitta ancora e al momento è previsto per mercoledì 5 dicembre. “E’ evidente che si ritarderà almeno di un altro giorno”, ha dichiarato il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi. In giornata si era parlato di un primo slittamento da lunedì a martedì, ma considerando che gli emendamenti del governo non arriveranno prima di sabato primo dicembre ...

Manovra - Moscovici : “Con l’Italia la porta è aperta al dialogo - ma servono i fatti” : Pierre Moscovici tiene aperta la porta al dialogo con Roma sulla Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega. Il deficit previsto “è contrario alle regole concordate nella Ue”, ha ribadito il Commissario europeo per gli Affari economici a Buenos Aires, dov’è arrivato per il G20. Ma “la porta è aperta al dialogo“, ha proseguito, e “questa non è una frase formale, vista la cena, a cui ho partecipato, fra ...

Sondaggi - gradimento del Governo Conte al 56% - ma per il 51% la Manovra è da modificare. Lega al 32 e M5s al 28 : A sei mesi dall’insediamento, il Governo Conte piace al 56% degli italiani. A registrare il dato un’indagine dell’Istituto Demopolis che però evidenzia oltre un terzo di cittadini sContenti. Il 9%, invece, alla domanda ha risposto “non so”. Il trend generale, in questi primi 180 giorni di esecutivo gialloverde è rimasto sempre positivo. Secondo i Sondaggi dell’Istituto di ricerca, infatti, gli orientamenti ...

Manovra 2019 : Pil debole sponda a Salvini-Di Maio per far 'digerire' a elettori un compromesso con UE - analisti - : "Mentre in linea di principio, i fattori temporanei in via di estinzione che hanno influito negativamente sull'economia tedesca potrebbero fornire un certo supporto al canale di esportazione, è ...

Manovra - sì all'emendamento per 85 milioni ad aree terremotate : La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera all'unanimità all'emendamento trasversale alla Manovra, primo firmatario Simone Baldelli , Fi, , che destina 85 milioni nel 2019 alle zone ...

Manovra - modifiche alle pensioni per contenere l'impatto di quota 100 : varrà 3 anni : MILANO - Da una parte il Parlamento prosegue il lavoro sulla Manovra, dall'altra si aspettano dal governo e dal Mef le indicazioni definitive sui saldi di bilancio e sulle misure cardine, dalle quali ...

Manovra - Tria spera : 'Fiducioso che si possa evitare la procedura dinfrazione Ue' : Queste le parole del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine dell'incontro con il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici al G20 di Buenos Aires, rispondendo ai ...

Manovra - il piano di Conte al G20 : riduzione del deficit al 2% per ricucire con l'Europa : IL RETROSCENA ROMA Sarà l'ebrezza di ritrovarsi in mezzo ai Venti grandi della terra o il racconto giunto sino a Buenos Aires delle ultime dei suoi due vice che non evocano più...