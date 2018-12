Manovra | l' avvio dell' esame alla Camera slitta a mercoledì 5

Manovra - l'avvio dell'esame alla Camera slitta a martedì 4 : slitta da lunedì a martedì 4 l'avvio della discussione generale nella Camera sulla legge di bilancio. E' quanto stabilito dal calendario dei lavori dell'Aula. L'esame proseguirà mercoledì e giovedì ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - atteso il giudizio Ue sulla Manovra Italia : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha risposto alla lettera Ue confermando l'impostazione della manovra 2019 con deficit al 2,4% il prossimo anno. Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della ...

Manovra - spread giù a 300 punti Borse Ue verso un avvio incerto : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 301 punti, contro i 305 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,521% Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari guardata a vista - atteso avvio in calo con focus su Manovra : La posizione del governo potrebbe essere comunicata già in mattinata dal ministro dell'economia, Giovanni Tria, che, in una nuova audizione attesa per le 10, potrebbe rendere nota la volontà di ...

Manovra, spread in calo torna sotto quota 300 punti basa dopo crisi nera di ieri. Ultime notizie, Borse in rilazo: Salvini "attacco di speculatori", Monti "quando mi chiamò Soros.."