Manovra : incontro Conte-Juncker a margine del G20 : Incontro fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, stamattina a Buenos Aires, a margine del G20. Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da poco, si è tenuto nel giorno in cui in commissione Bilancio alla Camera ...

Manovra : in attesa dell'incontro Juncker-Conte : Al G20 di Bueons Aires, ma con la mente sempre all'Italia, il post su Fb del premier Conte. Il summit dei 20 paesi maggiormente industrializzati, è l'occasione per continuare il lavorio diplomatico ...

Manovra - incontro in vista tra governo e sindacati : sindacati e governo potrebbero presto incontrarsi per discutere della Manovra. Lo ha annunciato il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, nel corso di una conferenza stampa a Cagliari: "L'iniziativa messa in campo da Cgil, Cisl, Uil, ha prodotto un primo risultato positivo: in queste ore sono in corso contatti con il governo per definire una data per un incontro".Abbiamo apprezzato - ha precisato Barbagallo - la discontinuità ...

Manovra - Conte e Juncker a cena insieme : “Siamo amici - ma incontro non risolutivo” : Dopo la definitiva bocciatura della legge di bilancio da parte della Commissione Europea, c'era grande attesa per l'incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker. Una cena cordiale, ma "non risolutiva", quella tra i due: troppa la distanze fra le richieste della Commissione e la disponibilità dell'Italia nel cambiare la Manovra.Continua a leggere

Manovra - Conte : “Incontro non risolutivo. Confido che il dialogo porti a evitare procedura di infrazione” : “Non si è discusso di saldi finali, ma si è discusso semplicemente in clima di rispetto reciproco. Da parte dell’Italia c’è pieno rispetto delle istituzioni comunitarie e da parte loro c’è pieno rispetto delle istituzioni italiane. Questo incontro non è stato risolutivo, ha ribadito, nel rispetto reciproco, l’apertura di questo dialogo, dobbiamo mantenere il dialogo aperto e continuare a dialogare ...

Manovra - iniziato l'incontro Conte-Tria-Juncker a Bruxelles : l'Italia si gioca tutto - Conte : 'Non litighiamo we are friends' : C'è grande attesa per l'incontro a Bruxelles tra il premier Conte, il ministro Tria da una parte e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica italiana e i paletti ...

Manovra. Conte a Bruxelles - iniziato l'incontro con Juncker : "Non litighiamo - siamo amici" : Conte: "Dirò che il governo italiano vuole garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria" Al confronto con Juncker, Conte sarà accompagnato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, mentre per ...

Manovra e paletti Ue in agenda incontro Conte-Juncker : Manovra e paletti Ue in agenda incontro Conte-Juncker 24 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Manovra - stasera l'incontro Conte-Tria-Juncker a Bruxelles : l'Italia si gioca tutto : C'è grande attesa per l'incontro di questa sera a Bruxelles tra il premier Conte, il ministro Tria da una parte e Juncker, Moscovici e Dombrovskis dall'altra, con al centro la Manovra economica ...

Manovra : Juncker - con Conte nessun incontro. Premier - lo chiamero' : Non c'è nessun incontro previsto tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte la prossima settimana. È quanto emerge dall'agenda settimanale di Juncker e confermato da un portavoce dell'esecutivo ...

Manovra - nessun incontro Juncker-Conte la prossima settimana : Non c'è alcun incontro previsto tra Jean-Claude Juncker e Giuseppe Conte la prossima settimana. Lo conferma un portavoce dell'esecutivo comunitario. A margine del vertice Ue sulla Brexit di domenica ...

Manovra e spread - il premier Conte chiede a Juncker un incontro urgente : ROMA Il tentativo di allungare la miccia accesa dalla lettera che ieri sera il governo ha inviato a Bruxelles passa per la richiesta di incontro che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

Manovra - giallo sul vertice annunciato dalla Lega. M5S : nessun incontro : «Non è in corso e non c'è stato alcun vertice» sulla Manovra a Palazzo Chigi. Lo affermano fonti M5s di Palazzo Chigi. L'informazione corregge quanto detto poco...

Vertice sulla Manovra - Salvini : 'Bene l'incontro' - ma sul caso è giallo : Il portavoce del premier, Rocco Casalino, ribadendo che "non c'è stato nessun Vertice", ha quindi spiegato che "c'è stato un fraintendimento". Per Casalino, infatti, "Di Maio era nel suo ufficio al ...