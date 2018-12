Manovra | emendamenti attesi in nottata Conte | fiducia ultima ratio

Manovra - slittano gli emendamenti del governo : attesi nella notte : Slitta ancora la presentazione degli emendamenti del governo alla legge di bilancio. Non è arrivato in commissione il pacchetto delle proposte di modifica dell'esecutivo, atteso per le 19. Fonti M5s e ...

FI - riscrivere Manovra - ecco emendamenti : ANSA, - ROMA, 27 NOV - La manovra finanziaria va riscritta completamente, non bastano limature o ritocchi. E a chiederlo in primis è l'Unione europea. Pena, l'avvio della procedura di infrazione ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi : ‘Reddito e pensioni - platea non si tocca. Ma pronti emendamenti per tentare intesa con l’Ue’ : Il vertice serale tenuto a Palazzo Chigi lo conferma: il governo si è messo al lavoro per trovare un’intesa con Bruxelles sulla Manovra. “Durante l’incontro di questa sera, il presidente Conte ha riferito dell’esito dell’incontro di Bruxelles con i vertici della Commissione europea”, fanno sapere fonti dell’esecutivo, in riferimento alla cena tenuta sabato sera dal presidente del Consiglio con il presidente ...

Vertice Governo - emendamenti alla Manovra per cercare l’accordo con Bruxelles : Le somme recuperate dal ricalcolo della spesa effettiva prevista per le proposte di riforma di maggiore impatto sociale «saranno riallocate privilegiando la spesa per investimenti». La nuova “offerta” a Bruxelles dovrebbe poggiare su due decimali di Pil di risparmi lavorando su vincoli e calendario di reddito di cittadinanza e pensioni...

Quegli strani emendamenti della Manovra finanziaria - che Bruxelles ha (ri)bocciato : Un minestrone. Dentro la manovra finanziaria del governo gialloverde bocciata da Bruxelles c’è spazio per un po’ di tutto: dagli sconti sulla birra a quelli sui pannolini, dall’emergenza nutrie al «Jobs Act» per i cervelloni, dalla tassa sulla pesca amatoriale a quella sulle lezioni private, dal bonus bicicletta all’inasprimento delle multe previste dal codice della strada per chi occupa i parcheggi riservati ai disabili. ...

Manovra - inammissibili più di 1000 emendamenti su 3.600. La Commissione Bilancio lavorerà su 700 “segnalati” : Sono 1.014 gli emendamenti alla legge di Bilancio dichiarati inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera: 374 per estraneità di materia e 640 per mancanza di coperture. La scrematura, fatta su un totale di 3.626 proposte di modifica, ne lascia sul tavolo 2.612. I lavori della Commissione si concentreranno comunque sui 700 emendamenti che saranno segnalati dai gruppi parlamentari. Il termine per individuare quelli ritenuti più ...

Manovra - emendamenti maggioranza : contraccettivi gratis agli under 26 e contributi per rottamare le vecchie auto : contraccettivi gratis per under 26, richiedenti asilo, donne che nell’ultimo anno abbiano avuto un’interruzione di gravidanza. Un contributo fino a 6mila euro per chi rottama vecchie auto euro zero e fino a 3mila euro per le euro tre. L’aumento a 500 euro delle pensioni per mutilati e invalidi civili. Sono alcuni degli emendamenti alla Manovra presentati da Lega e Movimento 5 Stelle in commissione. Le proposte di modifica ...