Manovra | Conte vede Juncker | metteremo la fiducia solo se necessario

Manovra : incontro Conte-Juncker a margine del G20 : Incontro fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, stamattina a Buenos Aires, a margine del G20. Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da poco, si è tenuto nel giorno in cui in commissione Bilancio alla Camera ...

Manovra - per accontentare l'Ue quota 100 e reddito di cittadinanza slittano a giugno? : Servono 7 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. A questa somma sono giunti i tecnici al lavoro per "rimodulare" la legge di bilancio. Bruxelles chiede a Roma di garantire un ...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Manovra - l'Italia tratta con l'Ue al G20. Conte fiducioso : 'Procedura d'infrazione non auspicabile' : Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della Manovra, in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede 'progressi'. 'Il clima è cambiato, ...

Manovra - l'Italia tratta con l'Ue al G20. Conte fiducioso : «Procedura d'infrazione non auspicabile» : Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della Manovra, in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede...