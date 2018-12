Manovra | Conte vede Juncker | C' è un punto d' incontro

agi

(Di sabato 1 dicembre 2018)Con l'Europa "undiconcreto c'è": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe, al termine dell'a Buenos Aires con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude, a margine del G20, in cui ha precisato il premier, "non si è parlato di numeri finali". "Io rappresento il garante del patto con i cittadini, nato in campagna elettorale e rinsaldato con il contratto di Governo", ha sottolineato, spiegando che il dialogo con l'Europa procede "in un clima sereno" e in maniera "costruttiva e aperta".All'all'hotel Hilton hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici.ha fremato sull'ipotesi di ...