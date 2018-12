Manovra | Conte | “Interlocuzioni in corso | passi avanti a ogni incontro L’Ue non è altro

Manovra - Conte a Boccia : condividiamo premura - siamo responsabili : Buenos Aires, 1 dic., askanews, - 'La premura espressa dal presidente di Confindustria Boccia è una premura che il governo ha condiviso tre/quattro mesi fa quando ci siamo messi attorno a un tavolo e ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso : passi in avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo nella stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. E così il negoziato con la Commissione Ue sulla Manovra è “in corso”, si stanno compiendo “passi in avanti” ...

Manovra : Conte - con l'Ue abbiamo condiviso l'impostazione della soluzione finale : "abbiamo toccato l'impostazione della soluzione finale". Nella conferenza stampa conclusiva del G20, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parte dalla Manovra e dall'incontro avuto, a margine dei lavori, con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker e il commissario Ue agli Affari Monetari, Pierre Moscovici. "L'Ue - ha aggiunto - non è altro ...

Manovra - emendamenti attesi in nottata. Conte : fiducia ultima ratio : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell'economia», ha auspicato, parlando della possibilità di abbassare al 2% il rapporto fra deficit e Pil come chiesto ...

Manovra - Conte vede Juncker al G20 : «Evitare procedura d’infrazione» Poi : «Nel 2021 il G20 sarà in Italia» : E Di Maio: «Con la Ue trattiamo, ma non tradiremo gli italiani». Il premier Conte in Argentina vede il presidente della commissione europea Juncker: «Dialogo costruttivo»

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è - sa che non rinunciamo alle riforme" : Il premier al termine del bilaterale con Juncker annuncia piccoli passi in avanti nei negoziati, ma precisa: "Non rinunciamo alla prospettiva delle riforme, anche Bruxelles è entrata in quest'ottica"

Manovra - Conte : con Ue un punto d'incontro c'è - valutiamo scenari : Buenos Aires, askanews, - "Con la Ue un punto di incontro c'è". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del bilaterare avuto con Jean Claude Juncker, il presidente della Commissione Ue. ...

Manovra - Conte : "Fiducia non scontata - si decide all'ultimo" - : Il premier ha chiarito che il governo sta lavorando "alacremente a concordare gli ultimi emendamenti". Oggi il premier è stato impegnato in un bilaterale con Juncker nella cornice del G20: "Non ...