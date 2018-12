Manovra | Conte | con Ue un punto d' incontro c' è | valutiamo scenari

Manovra - Conte vede Juncker al G20 : «Evitare procedura d’infrazione è anche nell’interesse di Bruxelles» : E Di Maio: «Con la Ue trattiamo, ma non tradiremo gli italiani». Il premier Conte in Argentina vede il presidente della commissione europea Juncker: «Dialogo costruttivo»

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è - Bruxelles sa che non rinunciamo alle riforme" : Il premier al termine del bilaterale con Juncker annuncia piccoli passi in avanti nei negoziati, ma precisa: "Non rinunciamo alla prospettiva delle riforme, anche Bruxelles è entrata in quest'ottica"

Manovra - bilaterale Conte-Juncker al G20 : “Ue ha capito prospettiva riformatrice”. Di Maio : “Trattare senza tradire si può” : Giuseppe Conte ha visto Jean-Claude Juncker a margine del G20 in Argentina e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra italiana. Proprio in queste ore infatti l’esecutivo sta valutando quali rimodulazioni poter fare per andare incontro alle osservazioni dell’Ue e salvaguardare al tempo stesso le riforme: solo ieri si è parlato di un taglio di 5 miliardi, subito smentito da fonti di Palazzo Chigi. “Non ...

Manovra - Di Maio apre all’Ue Conte : «È anche nell’interesse dell’Europa evitare l’infrazione» : Il vice premier invita a «non fermarsi ai numerini». «Se l’economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell’economia». Il premier Conte, dopo aver visto il presidente della commissione europea Juncker: «Dialogo costruttivo»

Manovra : Conte vede Juncker : "C'è un punto d'incontro" : Con l'Europa "un punto di incontro concreto c'è": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro a Buenos Aires con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a margine del G20, in cui ha precisato il premier, "non si è parlato di numeri finali". "Io rappresento il garante del patto con i cittadini, nato in campagna ...

