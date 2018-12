Manovra | Conte | Con l' Ue un punto d' incontro c' è | sa che non rinunciamo alle

Manovra - Conte : con Ue un punto d'incontro c'è - valutiamo scenari : Buenos Aires, askanews, - "Con la Ue un punto di incontro c'è". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del bilaterare avuto con Jean Claude Juncker, il presidente della Commissione Ue. ...

Manovra - Conte vede Juncker al G20 : «Evitare procedura d’infrazione è anche nell’interesse di Bruxelles» : E Di Maio: «Con la Ue trattiamo, ma non tradiremo gli italiani». Il premier Conte in Argentina vede il presidente della commissione europea Juncker: «Dialogo costruttivo»

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è - Bruxelles sa che non rinunciamo alle riforme" : Il premier al termine del bilaterale con Juncker annuncia piccoli passi in avanti nei negoziati, ma precisa: "Non rinunciamo alla prospettiva delle riforme, anche Bruxelles è entrata in quest'ottica"

Manovra - bilaterale Conte-Juncker al G20 : “Ue ha capito prospettiva riformatrice”. Di Maio : “Trattare senza tradire si può” : Giuseppe Conte ha visto Jean-Claude Juncker a margine del G20 in Argentina e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra italiana. Proprio in queste ore infatti l’esecutivo sta valutando quali rimodulazioni poter fare per andare incontro alle osservazioni dell’Ue e salvaguardare al tempo stesso le riforme: solo ieri si è parlato di un taglio di 5 miliardi, subito smentito da fonti di Palazzo Chigi. “Non ...

Manovra - Di Maio apre all’Ue Conte : «È anche nell’interesse dell’Europa evitare l’infrazione» : Il vice premier invita a «non fermarsi ai numerini». «Se l’economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una Manovra che mette soldi nell’economia». Il premier Conte, dopo aver visto il presidente della commissione europea Juncker: «Dialogo costruttivo»

Manovra : Conte vede Juncker : "C'è un punto d'incontro" : Con l'Europa "un punto di incontro concreto c'è": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro a Buenos Aires con il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a margine del G20, in cui ha precisato il premier, "non si è parlato di numeri finali". "Io rappresento il garante del patto con i cittadini, nato in campagna ...

