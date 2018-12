Manovra | Boccia | Confindustria | | rivederla o si rischia di tornare alla crisi

Manovra. Boccia : "E' da riequilibrare - c'è poca crescita. Siamo in tempo per correzioni" : Il punto è se queste risorse sono usate per la crescita o meno, cioè quale impatto sull'economia reale la manovra economica ha" ha detto ancora Boccia, a margine del Forum Industria di Confindustria '...

Boccia ha spiegato perché la Manovra non piace a Confindustria : ... delle grandi opere, delle infrastrutture e della crescita, è un messaggio che deve far riflettere e che viene da tutti i protagonisti dell'economia'. 'Manifestazione di Torino e flessione del Pil ...

Manovra - Boccia : dati Istat impongono riequilibrio - il governo rifletta : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia l'allarme sulla Manovra dopo i dati Istat che danno il Pil a -0,1% e la disoccupazione in crescita. 'Purtroppo sono preoccupato. Sono dati che ...

Manovra : ok sherpa Ecofin a bocciatura : Via libera degli sherpa dell'Ecofin all'opinione della Commissione Ue sulla Manovra italiana, cioè una bocciatura, nella quale si ritiene giustificata l'apertura della procedura per deficit eccessivo. ...

Manovra - ok degli sherpa dell'Ecofin alla bocciatura della Commissione Ue : Per l'Efc "il debito pubblico italiano resta una grande fonte di vulnerabilità per l'economia. Le misure sulle pensioni insieme all'avverso trend demografico, possono toccare negativamente il trend ...

Manovra - Boccia : "Punto debole non sono i decimali ma l'impatto delle misure" : Ma il punto debole a nostro avviso non è l'aggiustamento di qualche decimale bensì il cosiddetto impatto della Manovra sull'economia reale: quanta più occupazione genera a partire dai giovani, quanta ...

Manovra - Tria : se Ue conferma la bocciatura serve decisione di forte responsabilità : Tra i temi sul tavolo della riunione - alla quale è prevista la partecipazione del premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e del ministro dell'Economia Giovanni ...

Manovra - il PD propone taglio delle accise sulla benzina - Lega e M5S lo bocciano : A rispondere alle accuse del PD è stata Laura Castelli , il viceministro dell'Economia in quota M5s: "Stiamo facendo una ricognizione e non rinneghiamo la volontà di ridurre i costi delle auto blu" ...

Manovra - il Pd propone il taglio delle accise sulla benzina : ma Lega e M5s lo bocciano : La maggioranza Lega-M5s boccia la proposta del Pd di tagliare le accise sulla benzina, ricavando le risorse dal taglio delle auto blu. Due cavalli di battaglia di Lega e M5s che però i due partiti, in Parlamento, hanno preferito bocciare. Il Pd attacca: "Altra promessa non mantenuta sulla pelle degli italiani che sono stati ingannati".Continua a leggere

Sondaggi politici : più distanza tra Lega e M5S - preoccupa bocciatura UE sulla Manovra : L’ultima settimana del mese di novembre ha visto Tecnè pubblicare nuovi Sondaggi politici. L’istituto di ricerche ha mostrato le intenzioni di voto ai partiti, sottolineando come ci sia un ampliamento della forbice tra Lega e Movimento 5 Stelle. A dividere le due forze di governo ci sarebbero quasi 7 punti percentuali attualmente. Il partito di Matteo Salvini è cresciuto ulteriormente (+1,1%), portandosi al 32% rispetto alla rilevazione ...

Manovra - l’esilarante conferenza stampa sulla bocciatura. Crozza-Tria : “Penso solo a scappare” ma qualcosa glielo impedisce : Nel corso di Fratelli Di Crozza, il programma di Maurizio Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – un esilarante Tria si ritrova incatenato alla scrivania da Salvini e Di Maio per evitare che possa andare in Europa. Il Ministro dell’Economia commenta così la bocciatura della Manovra da parte dell’Ue: “ io penso solo a una cosa: a scappare” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo ...

Tria e i lapsus sulla bocciatura della Manovra : i labiali lo tradiscono : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda su Nove, Maurizio Crozza interpreta Giovanni Tria. Il Ministro dell'Economia commenta la bocciatura della manovra da parte dell'Unione Europea, ...

SPREAD CHIUDE A 309 PUNTI DOPO BOCCIATURA UE SU Manovra/ Bene Piazza Affari - flop per Btp Italia - IlSussidiario.net : SPREAD cala DOPO la BOCCIATURA della Ue per la MANOVRA Italiana: Borsa a Piazza Affari si rafforza, cresce la fiducia dei mercati nella Commissione

Manovra - Di Maio : 'Dialogo con Ue'/ Bocciatura Ue - vice premier assicura : 'I mercati capiranno' - IlSussidiario.net : Manovra bocciata dall'Ue: procedura d'infrazione. Ultime notizie governo, il premier Conte: 'Governo responsabile, nessuna ribellione'.