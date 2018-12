Manovra | bilaterale Conte-Juncker al G20 | “Ue ha capito prospettiva riformatrice” Di

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018) Giuseppeha visto Jean-Claudea margine del G20 in Argentina e al centro della discussione naturalmente c’è stata laitaliana. Proprio in queste ore infatti l’esecutivo sta valutando quali rimodulazioni poter fare per andare incontro alle osservazioni dell’Ue e salvaguardare al tempo stesso le riforme: solo ieri si è parlato di un taglio di 5 miliardi, subito smentito da fonti di Palazzo Chigi. “Non abbiamo parlato di numeri finali”, ha detto il premier italiano. “Ma è stato un incontro molto costruttivo, stiamo valutando vari scenari”. Quindi ha concluso: “Chiarito che non rinunciamo alladelle riforme, e dall’altra parte anche l’Ue è entrata nell’ottica che c’è unariformatrice da realizzare”, la trattativa va nella stessa direzione. Ed evitare la procedura d’infrazione è ...