Mandy - recensione

eurogamer

: Mandy: Nicholas Cage, tanto sangue e tanta noia. Ma quella scena… [recensione TFF36] - zooppaitalia : Mandy: Nicholas Cage, tanto sangue e tanta noia. Ma quella scena… [recensione TFF36] - cinematownit : Mandy di Panos Cosmatos con Nicolas Cage, presentato al 36esimo @torinofilmfest, trasporta in un mondo dark e psich… - BastardiGloria : #Mandy è la follia del #TFF36: la recensione del film con #NicolasCage -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ci sono attori che nelle loro scelte artistiche sembrano votati a un lento suicidio. E spesso ci riescono. Rappresentante principe di questa categoria è Nicolas Cage, attore "partito" bene, capace di guadagnarsi un suo affezionato, trasversale pubblico.Erano i tempi di film come Birdy, Peggy Sue si è sposata, Stregati dalla Luna e l'incontro con Lynch per Cuore Selvaggio. A metà anni '90 è arrivato l'Oscar per Via da Las Vegas, poi è cominciato il periodo dei film di cassetta, azione o commedie sentimentali che fossero, in cui alternava prodotti dignitosi ad altri bassamente commerciali, pur continuando a collaborare con registi prestigiosi (Spike Jonze, John Madden, Joel Schumacher, John Woo, Ridley Scott, Andrew Niccol, i Fratelli Pang, Werner Herzog).Una carriera onorevole che negli ultimi anni ha preso una piega che lascia perplessi, con film spesso semplicemente brutti, e ...