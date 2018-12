Maltempo | Barbuto | “A Crotone rischiata la catastrofe ambientale”

meteoweb.eu

(Di sabato 1 dicembre 2018) “Domani saro’ aper visitare i sui luoghi colpiti dal tifone che, con violenza inaudita, si e’ abbattuto nella giornata di domenica 25 novembre sulla citta’ die ha portato devastazione e distruzione in un territorio gia’ fortemente provato sotto il profilo economico a causa dell’isolamento in cui versa sia per la mancanza delle infrastrutture sia per la mancanza di lavoro che costringe ogni anno centinaia di giovani ad allontanarsi per cercare una sistemazione dignitosa”. Lo afferma in una nota la deputata Elisabetta(M5S), componente la commissione Trasporti.“Sono state colpite infatti, e duramente – prosegue – alcune attivita’ produttive che hanno la loro sede nella zona industriale con danni ingenti alle strutture commerciali ed industriali e vogliamo esprimere la massima solidarieta’ ...