Mafia a Foggia | De Zerbi non ci sta e chiarisce | “Coscienza pulita | non voglio finirci in

Mafia - dalle estorsioni a tappeto agli omicidi per scalare le gerarchie : “Così i clan Moretti e Sinesi opprimevano Foggia” : Avevano le mani pasta nei “gangli vitali” del tessuto sociale, aggredito in maniera “parassitaria”. Chiedevano il pizzo a tappeto, dalle agenzie funebri che dovevano versare 50 euro per ogni funerale fino alle discoteche e ai costruttori edili perché “tutti devono pagare” altrimenti “l’assessore ai lavori pubblici gli abbassa la serranda”. Come se lo Stato fossero loro, i clan ...

Colpo alla Mafia foggiana - pressioni anche sul Foggia calcio : il club e l’allenatore De Zerbi minacciati [LA RICOSTRUZIONE] : Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio. ...

Mafia Foggia - il boss si paragonava al Comune : “Fatti dare 500 euro altrimenti l’assessore gli abbassa la serranda” : Sono trenta le persone che questa mattina sono state raggiunte da misure restrittive eseguite da parte di Polizia e Carabinieri in una importante operazione antiMafia a Foggia. Sono tutti presunti componenti dei clan mafiosi Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Una decina i pregiudicati che si trovano già in carcere. I reati contestati sono, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, estorsioni e tentato omicidio. Dagli atti ...

