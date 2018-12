Macron:gilet gialli?No protesta,ma caos

: Il 'terzo atto' della protesta dei gilet gialli in Francia è ancora più duro. Incidenti, feriti e arresti a Parigi.… - masechi : Il 'terzo atto' della protesta dei gilet gialli in Francia è ancora più duro. Incidenti, feriti e arresti a Parigi.… - sole24ore : Chi sono i gilet gialli che stanno assaltando Parigi (e Macron) - MediasetTgcom24 : Scontri gilet gialli, Macron: 'Non accetterò mai la violenza' #francia -

"Rispetterò sempre le contestazioni, ascolterò sempre l'opposizione, ma non accetterò mai la violenza". Così, da Buenos Aires in diretta tv, il presidentecommentando le violenze di oggi a Parigi. "Quello che è successo non ha nulla a che vedere con l'espressione pacifica di una rabbia legittima" ha detto in conclusione del G20. Le manifestazioni dei "gialli", cheno contro l'incremento del prezzo dei carburanti, sono sfociate in disordini,provocando quasi 100 feriti.(Di sabato 1 dicembre 2018)