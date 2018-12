huffingtonpost

Lutto nel cinema, morto a 63 anni Ennio Fantastichini - TgLa7 : Lutto nel cinema, morto a 63 anni Ennio Fantastichini - Radio105 : Lutto nel mondo del cinema, è morto l'attore Ennio Fantastichini. Aveva 63 anni

(Di sabato 1 dicembre 2018) Éa Napoli il popolareFantaschini. Era ricoverato da più di due settimane nel Reparto di Rianimazione del Policlinico della Federico II, diretto da Giuseppe Servillo, per le complicanze di una leucemia acuta promielocitica. Per, 63, fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le emorragie cerebrali che hanno fatto seguito a complicanze polmonari ed intestinali.Grande, grosso, sanguigno: una presenza tangibile e forte in ogni inquadratura dei film che ha interpretato, ancor più imponente sul piccolo schermo dove le fiction di successo di Rai e Mediaset gli hanno dato spesso quella popolarità che per lui era autentico carburante esistenziale. Eppureoggi a Napoli per le complicanze di una leucemia - ...