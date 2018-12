Lo sport del weekend | il Marsala 1912 allo sbando più totale

Judo. Giovani in evidenza del Centro sportivo Olbia. Il campione Degortes in rappresentativa regionale. : La rappresentativa Regionale ha convocato 'Mondo' Degortes e Federico Deiana , presente anche lui al Torneo della Capitale nei 60 kg, per uno stage agonistico in Serbia dal 27 al 30 Dicembre dove ...

sport Puglia - intervista ad Alberto Rescio del Casarano Calcio : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Vialli ringrazia il mondo dello sport : "Il vostro supporto mi rende più forte" : Un cuore rosso pulsante su una maglia azzurra e una frase: "Il vostro supporto mi rende più forte. Grazie. Non sono un sopravvissuto, ma un guerriero". Così Luca Vialli ringrazia sui social tutti ...

Calciomercato - Marino a sportnews anticipa le mosse delle big : “Modric all’Inter - Ibra-Milan Probabile. Cavani tornerà a Napoli” : Tra poco più di un mese apre i battenti la sessione invernale della fiera dei sogni, il Calciomercato Marino, ex dirigente di Napoli, Roma, Udinese e Atalanta, grande scopritore di talenti ha anticipato in esclusiva a Sportnews.eu. le mosse delle big. Ecco cosa ha detto. Calciomercato Marino anticipa le mosse delle big Napoli e Inter, […] L'articolo Calciomercato, Marino a Sportnews anticipa le mosse delle big: “Modric all’Inter, ...

Cuneo-Entella - ecco la decisione del giudice sportivo : Il GS letti gli atti ufficiali, esaminato il Ricorso presentato nei Termini dalla società VIRTUS ENTELLA SRL, RILEVA: – che nella gara in oggetto, al minuto 45 del secondo tempo, l’arbitro procedeva al-l’ammonizione del calciatore PAOLINI SIMONE N. 24 della società Cuneo, il quale era già stato ammonito al minuto 16 del secondo tempo; – che, come risulta dagli atti ufficiali nonché dalla distinta consegnata ...

F1 - Il Ministero dello sport polacco difende la scelta della PKN Orlen : 'Giusto investire sulla storia di Kubica' : F1 - Il Ministero dello Sport polacco difende la scelta della PKN Orlen: 'Giusto investire sulla storia di Kubica' Vota questo Articolo

"Muoversi senza barriere" : il Cissaca punta su sport e integrazione - insieme a tante realtà del territorio : ... ci sarà il Cuspo universitario, come spiegato da Alessio Giacomini, segretario generale: 'aderiamo molto volentieri con un progetto dedicato allo sport per l'inclusione, con l'obiettivo di ...

Rassegna stampa 30 novembre 2018 Gazzetta dello sport : p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, venerdì 30 novembre, de 'La Gazzetta dello Sport': SPALLETTI: 4 ...

Nuoto Salvamento - Mondiali Adelaide 2018. In sport Rane Rosse vince il mondiale Interclub di salvamento in piscina! : Dopo l’abbuffata del mondiale per nazioni, si è disputata la rassegna iridata per i Club ad Adelaide in Australia. Qui i team sono vere e proprie corazzate internazionali, sono consentiti acquisti di ogni tipo e squadre miste di varie nazionalità. Persino le squadre australiani hanno preso fra le loro fila atleti europei, soprattutto per le gare in vasca. In gara team di molte nazioni, oltre alle padrone di casa. Team giapponesi, canadesi, di ...

Mercedes-Benz Classe B - Al volante della 220 d sport : Senza dare troppo nellocchio, la Mercedes Classe B è stata venduta in un milione e mezzo di esemplari, di cui 138.000 circolano in Italia: buona parte della clientela è femminile, spesso proveniente dalla Classe A delle prime due generazioni, le originali monovolume compatte. Al momento dimpostare la terza serie della B, che è poi stata presentata al Salone di Parigi del 2018 ed è oggetto di queste impressioni, i tecnici della Mercedes hanno ...

“I mestieri dello sport” : la Revivre Axopower Milano fa visita alla scuola Oriani – Mazzini : Passione, educazione e studio per diventare campioni nello sport: Giani, Berti e Rampazzo raccontano agli studenti la loro esperienza Ritorno a scuola per la Revivre Axopower Milano. Anche per la stagione 2018-2019 per la società del presidente Lucio Fusaro ripartono i progetti, promossi in forte collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, in cui sono previsti visite ed attività presso le scuole del territorio. Nella ...

Che inferno il settore del trasporto in Italia : in 10 anni persi 135 mila posti di lavoro" : 'Parlare di 'obiettivi di sistema condivisi' - ha concluso Fenoglio - può sembrare arduo, in presenza di risorse scarse e in assenza di programmazione politica certa e razionale dello sviluppo. ...

Campidoglio : ponte Pasa riapre al transito dei bus del trasporto pubblico : Roma – Il ponte Principe Amedeo di Savoia Aosta (P.A.S.A.) è stato riaperto al traffico di autobus e mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, dopo la fine dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell’infrastruttura. L’iter si è concluso con il collaudo tecnico dell’opera che ha consentito la riapertura del ponte al servizio del trasporto pubblico, che da oltre due anni era costretto a deviazioni. Viene dunque ripristinato un collegamento ...