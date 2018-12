Lloyd Russell-Moyle | il deputato che ha detto in Parlamento | «Io sono sieropositivo»

vanityfair

«Grazie. So quanto tutti i messaggi di oggi avrebbe fatto piacere al me stesso ventiduenne».è il parlamentare della Camera dei Comuni di Londra che hadi esseredurante un dibattito sulla lotta all'AIDS, in vista della giornata mondiale della lotta contro il virus HIV.https://twitter.com/_rm/status/1068487213443366912 Il sé stesso ventiduenne, dieci anni fa, scopriva di aver contratto il virus dell'HIV. Come molte persone, nei paesi occidentali, ha potuto vivere e lavorare tendendo sotto controllo la malattia grazie ai medicinali.Non lo aveva però maiapertamente in quello che è il suo luogo di lavoro. Come molte altre persone. Solo che il suo luogo di lavoro è ildel ...