LIVE Sport Invernali | DIRETTA 1° dicembre | mattinata con lo sci di fondo | serata con lo

Allarme pirateria - 4 - 6 milioni non pagano per lo sport LIVE : Si stimano circa 4,6 milioni di persone oltre i 15 anni che guardano illegalmente eventi sportivi live, per circa 21 milioni di atti di pirateria l'anno. Il 23% del totale dei pirati di sport live, cioè poco più di un milione di persone, ha fatto ricorso a Iptv (internet protocol television). Sono fra i dati della ricerca Fapav/Ipsos presentati al Convegno 'La galassia delle Iptv illegali. sport, eventi live e contenuti ...

Diretta PSG-LIVErpool in streaming e in tv : oggi su SkySport e su SkyGo : Questa sera, alle ore 21:00, il Paris Saint-Germain scenderà in campo per affrontare il Liverpool in occasione della 5^ giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. Il big match odierno andrà in scena al Parco dei Principi dove sarà presente il pubblico delle grandi occasioni. Il PSG arriva al match odierno reduce dal pareggio contro il Napoli. Il Liverpool, invece, arriva dalla pesante sconfitta contro la Stella Rossa, partita ...

Juve-Valencia : match di oggi LIVE sui canali SkySport e online su SkyGo : Stasera, alle ore 21:00, la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo per affrontare il Valencia di Marcelino. Il match si disputerà all'Allianz Stadium in occasione della quinta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League. La Juventus arriva al match odierno reduce dalla sconfitta contro il Manchester United. Il Valencia, invece, arriva al match contro i bianconeri dopo aver battuto 3-1 lo Young Boys. La Juventus sulla ...

Formula 1 - test Abu Dhabi in diretta LIVE su Skysport.it : orari e programma : Ad appena due giorni dall'ultima gara della stagione, i protagonisti della Formula 1 tornano in pista per porre le basi al Mondiale del prossimo anno . Lo fanno sullo stesso circuito che ha messo il ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 novembre : Fischnaller secondo nello slittino! Italia show nello speed skating! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 25 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 25 novembre : Lollobrigida terza sui 3000m! Fischnaller all’attacco nello slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 25 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA domenica 25 novembre : Lollobrigida ci riprova - Fischnaller all’attacco nello slittino. Occhio a Innerhofer in superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 25 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 24 novembre : Federica Brignone trionfa in gigante! Ora la discesa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 24 novembre : Federica Brignone seconda in gigante! Azzurri quinti nello slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 24 novembre : podio Lollobrigida - Voetter quinta nello slittino! Federico Pellegrino fuori in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 24 novembre : podio Lollobrigida - Voetter quinta nello slittino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 24 novembre : super Lollobrigida - è podio nella mass start! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 24 novembre : giornata piena! Debutta Pellegrino - Federica Brignone in serata! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante ...

Wembley ospiterà il primo evento sportivo trasmesso LIVE in 5G : Lo stadio londinese ospiterà domenica la EE Wembley Cup, trasmessa da BT Sport in collaborazione con l’operatore telefonico EE. L'articolo Wembley ospiterà il primo evento sportivo trasmesso live in 5G è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.