L' Italia frena Basta propaganda | please

L'economia Italiana frena : PIL 3° trimestre in contrazione : Il dato certifica così che L'economia italiana segna il passo dopo oltre tre anni di crescita ed appare sempre più lontana dal trend medio registrato dall'Eurozona . Il terzo trimestre del 2018 ha ...

Sondaggi - Lega ora frena ma il M5S è sempre dietro. Cresce Forza Italia : C'è sempre una prima volta e oggi è il turno della Lega. Da quando il governo gialloverde è in carica, infatti, Salvini deve fare i conti con la prima battuta di arresto: il Carroccio infatti secondo Bidimedia arretra al 30% (-0,5% rispetto alla precedente rilevazione).Bisogna dire che altre società Sondaggistiche, proprio nei giorni scorsi, hanno registrato tutt'altra tendenza, con una Lega lanciata oltre il 36% dei consensi. Resta il fatto ...

BankItalia : nel Lazio primi segnali di frenata della crescita economica : distretti 14 giugno 2018 Intesa Sanpaolo: l'economia del Lazio consolida la ripresa, ma è a rischio frenata Esportazioni in calo Nel comparto industriale il fatturato si è moderatamente espanso e gli ...

BankItalia : frena crescita economia Lazio : ANSA, - ROMA, 15 NOV - Rallenta la crescita dell'economia del Lazio nel primo semestre del 2018. Secondo la Banca d'Italia l'andamento è stato più favorevole per le imprese industriali e le aziende di maggiori dimensioni anche se la spesa per ...

A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce : In un mercato dell’auto che a ottobre registra una frenata (-8,2%), tutti i Marchi di Groupe PSA Italia crescono in quota di mercato, raggiungendo il 16,5% (vetture e veicoli commerciali), 0,8 punti in più rispetto a ottobre 2017 (15,7%). A ottobre Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot hanno immatricolato complessivamente 26.870 vetture e veicoli commerciali, […] L'articolo A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce sembra ...

Perché la frenata dell'economia Italiana è la più grave d'Europa : A differenza che del 2011, l'Italia è poi isolata anche sull'economia reale. In Germania secondo la lettura preliminare dell'ufficio di statistica Destatis, la produzione industriale è cresciuta a ...

Le reazioni politiche ai dati che fotografano la frenata dell'economia Italiana : Ancora più duro su Twitter il segretario del Pd , Maurizio Martina: 'L'economia italiana si blocca dopo la ripresa di questi anni. Le scelte folli di questo governo ci stanno riportando indietro ...

Rating - così la bocciatura dell’Italia sta già frenando le aziende più vicine allo Stato : Se lo Stato soffre, a patire sono anche le società ad esso più strettamente collegate. La logica che sta alla base dell’ondata di declassamenti su aziende e banche italiane operata dall’agenzia di Rating Moody’s è molto semplice. I tagli dei giudizi sono una mossa scontata che abitualmente segue i ritocchi al voto di uno Stato sovrano. La sforbiciata ha colpito 12 istituzioni finanziarie tra cui Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Bnl, Cariparma, ...

AlItalia di Stato - frenata di Tria : 'Voglio capire meglio' : Paolo Savona, ministro agli Affari europei, parla e si muove , giovedì è intervenuto in Parlamento al posto di Tria, come ministro dell'Economia. Ma sull'economista sardo pesano il no di Mattarella e ...

Altre sanzioni a Mosca : la Ue ora accelera - ma l’Italia frena ed è sola : Mercoledì Matteo Salvini volerà a Mosca per incontrare gli imprenditori russi e promettere loro la fine delle sanzioni europee. Il giorno dopo, a Bruxelles, Giuseppe Conte chiederà ai suoi colleghi di ridiscutere il pacchetto di misure economiche contro Mosca e di alleggerirlo, per dare ossigeno alle piccole e medie imprese. Ma l’operazione del pre...