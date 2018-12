L’impatto del Sole sul cambiamento climatico

Brutto incidente per Michele Bravi - morta una donna nelL’impatto : il racconto del cantante : Michele Bravi racconta in un’intervista del Brutto incidente che l’ha visto coinvolto a Milano e nel cui impatto è morta una donna “Sono giorni di profondo dolore. Questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”. Così Michele Bravi racconta dell’incidente che l’ha visto coinvolto mentre si trovava a bordo di una BMW noleggiata in car sharing. ...

Le sfide dello sviluppo e L’impatto del cambiamento climatico : a Torino torna la conferenza internazionale “Science and the Future 2” : Sono trascorsi cinque anni dal convegno internazionale “Science and the Future. Impossible, likely, desirable. Economic growth and physical constraints”, che si tenne al Politecnico di Torino nell’ottobre del 2013. Quanto in questi cinque anni ci siamo avvicinati ai “futuri desiderabili” delineati allora? Oppure, al contrario, continuiamo a dirigerci a grandi passi verso quei “futuri impossibili” legati al crollo della biosfera del pianeta, già ...

USA - aereo della seconda guerra mondiale si schianta in autostrada : le devastanti conseguenze delL’impatto [VIDEO] : Il pilota alla guida dell’aereo storico coinvolto nel terribile impatto è sopravvissuto miracolosamente Incredibile e disastroso incidente aereo avvenuto negli USA: un velivolo storico dell’epoca della seconda guerra mondiale è precipitato rovinosamente sull’autostrada US 101 freeway, nei pressi di Los Angeles, in California. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato l’aereo al terribile impatto sull’asfalto: si trattava di un ...

Windows 10 19H1 ridurrà L’impatto delle patch di Spectre sulle prestazioni : Il 2018, per quanto riguarda la sicurezza informatica, è stato un anno molto impegnativo per Intel e Microsoft che insieme hanno dovuto fronteggiare Spectre, una vulnerabilità hardware che consente ad eventuali hacker di entrare in possesso delle informazioni private degli utenti. Le patch rilasciate da Intel per il microcodice, sebbene abbiano risolto il problema, hanno causato un peggioramento generale delle prestazioni che in alcuni specifici ...

Stipendi e risultati : L’impatto del monte ingaggi sulla classifica in Serie A : Col passare degli anni l’aspetto economico ha acquisito un ruolo sempre più centrale all’interno delle stagioni sportive. L'articolo Stipendi e risultati: l’impatto del monte ingaggi sulla classifica in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I medici hanno necessità di maggiori informazioni per valutare L’impatto della strategia di sequenza terapeutica sulla sopravvivenza dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per mutazioni EGFR : I risultati dell’indagine sono stati presentati come abstract late-breaking(P3.01-108) all’edizione 2018 del Congresso Mondiale sul Tumore polmonare (WCLC) a Toronto, Canada. I due più importanti obiettivi terapeutici individuati dagli interpellati sono stati: aumentare la sopravvivenza complessiva (77%), seguita dalla qualità di vita (69%), indipendentemente dalla linea di trattamento. I risultati indicano che oltre la metà (55%) dei medici ...