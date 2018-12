Liga | Real Madrid-Valencia 2-0 | i Blancos ripartono | ma ringraziano Courtois

Diretta Liga Real Madrid-Valencia : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Santiago Bernabeu'. CLASSIFICA Liga : Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre ...

Probabili Formazioni Barcellona-Villarreal - La Liga 2-12-2018 : La Liga 2018-19, le Probabili Formazioni di Barcellona-Villarreal, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 18.30. Out Suarez, Dembelé dall’inizio.Barcellona-Villarreal, Probabili Formazioni ore 18.30. Il Barcellona per tornare in vetta alla classifica, il Villarreal per allontanasi dalla zona retrocessione. Al Camp Nou va in scena uno dei big match della Liga con i blaugrana che hanno già commesso due passi falsi, dopo la sconfitta in ...

Pronostico Real Sociedad vs Celta Vigo - La Liga 26-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Celta Vigo, lunedì 26 novembre. All’Anoeta di San Sebastian va in scena l’ultima partita della tredicesima giornata della Primera Division. Si prospetta una gara dall’esito incerto in cui non mancheranno le emozioni. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad ...

Liga spagnola : Eibar-Real Madrid 3-0 - tonfo blancos e la Roma ride : Eibar-Real Madrid 3-0– La sconfitta che non t’aspetti, primo perché arriva in casa del piccolo Eibar, piccolo club tra i monti baschi, secondo perché giunge in un momento in cui il Real Madrid sembrava aver ritrovato se stesso. La prima sconfitta di Solari come allenatore delle merengues arriva all’improvviso, e è seguita da un’eco assordante. […] L'articolo Liga spagnola: Eibar-Real Madrid 3-0, tonfo blancos e la ...

Liga - il Real crolla in casa dell’Eibar : i blancos perdono 3-0 : Crollo clamoroso del Real Madrid che, dopo due vittorie consecutive, subisce un pesante 3-0 in casa dell’Eibar nell’anticipo della tredicesima giornata di Liga. Gli uomini di Solari sono andati sotto dopo 16 minuti per mano di Escalante. In avvio di ripresa, la squadra di Mendilibar ha raddoppiato grazie a Enrich, servito da Cucurella; 5 minuti più tardi, Kike ha calato il tris chiudendo di fatto la gara. Per il Real, un ...

Liga - crisi nera Real Madrid : 3-0 Eibar! : LA CRONACA - L' Eibar parte fortissimo e dopo tre minuti Garcia Kike è fermato soltanto dal palo. Il Real Madrid ha sin da subito la percezione che non sarà una giornata felice. Il sentore s'...

Pronostico Eibar vs Real Madrid - La Liga 24-11-2018 e Analisi : La Liga, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Eibar-Real Madrid, sabato 24 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Eibar-Real Madrid, sabato 24 novembre. L’Eibar ospita il Real Madrid nell’anticipo del sabato della tredicesima giornata della Liga. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Eibar e Real Madrid?L’Eibar è reduce da due risultati utili consecutivi, dove spicca sopratutto la vittoria nel ...

Font sulle divise uguale per tutti - il Real perde la causa contro la Liga : I Blancos non hanno rispettato la regola per cui nomi e numeri sulle maglie da gioco delle squadre di prima divisione devono avere lo stesso Font. L'articolo Font sulle divise uguale per tutti, il Real perde la causa contro la Liga è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Liga Real Madrid : le dichiarazioni di Solari alla vigilia della sfida con il Celta : Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, parla in conferenza stampa prima della sfida al ”Balaidos” contro il Celta Vigo.Santiago Solari ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della difficile trasferta di Vigo. Il tecnico ad interim delle Merengues è tornato a rispondere su quanto accaduto nella sfida di Champions con il Viktoria Plzen, difendendo a spada tratta il suo capitano Sergio ...

Pronostico Celta Vigo vs Real Madrid - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre. Ritorna il campionato per le ”Merengues”, impegnate domenica sera a Vigo nella partita che chiuderà la dodicesima giornata del massimo torneo spagnolo. Un match che negli ultimi anni ha sempre regalato gol e spettacolo. Analisi e Pronostico ...

Pronostico Barcelona vs Real Betis - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcelona-Real Betis, domenica 11 novembre. Dopo aver pareggiato nelle sfide europee con Inter e Milan, Barca e Betis si rituffano in campionato. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Barcelona e Real Betis?Dopo aver pareggiato allo Stadio ”Giuseppe Meazza” con l’Inter ...

Liga - il Real Madrid con Solari torna a vincere : sconfitto il Valladolid di Ronaldo : Real Madrid, la prima in campionato di Solari è andata bene, 2-0 la vittoria dei blancos contro la squadra di Ronaldo, il Valladolid Il Real Madrid batte il Valladolid del patron Ronaldo e ritrova il successo in Liga dopo oltre un mese. I ‘blancos’ soffrono ma nel finale trovano un prezioso 2-0 grazie all’autogol di Olivas (83′) e al rigore trasformato da Sergio Ramos (88′). La seconda vittoria sotto la ...