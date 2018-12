L’ex volto di Uomini e Donne presto mamma | fotografata col pancione insieme al fidanzato

caffeinamagazine

(Di sabato 1 dicembre 2018) Sta per arrivare la cicogna nella grande famiglia di: il pancino delcorteggiatrice e poi ex tronista cresce a vista d’occhio. È statada Vero mentre passeggia colnel parco di villa Borghese, a Roma. Fidanzati dal 2016, sono ora in attesa del primogenito e il futuro papà bacia con tenerezza il ventre di lei, che ormai è lontana dal mondo della televisione ma i fan del programma di Maria De Filippi non l’hanno mai dimenticata.Continuano a seguirla, anche sui social, dove conta 500mila follower, e quando hanno saputo la bella notizia l’hanno riempita di auguri e felicitazioni. Stiamo parlando di Giorgia Lucini, la ragazza che abbiamo conosciuto nell’ormai lontano 2001 nello studio di. Arrivata alla corte di Maria come corteggiatrice, 4 anni dopo è salita sul trono e scelto Manfredi Ferlicchia, che è stato il suosino al ...