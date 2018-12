L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri film stasera in tv 1 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

(Di sabato 1 dicembre 2018) L’Era3 L’alba Deiè ilin tv sabato 12018 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVL’Era3 L’alba Deiin tv:TITOLO ORIGINALE: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs DATA USCITA: 28 agosto 2009 GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Azione ANNO: 2009 REGIA: Carlos Saldanha: Seann William Scott, John Leguizamo, Queen Latifah, Josh Peck, Denis Leary, Ray Romano, Chris Wedge, Joey King, Atticus Shaffer, Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Massimo Giuliani, Francesco Pezzulli, Roberta Lanfranchi, Lee Ryan DURATA: 94 Minuti L’Era3 L’alba Deiin tv:Scrat continua a cercare di prendere la sfuggente ...