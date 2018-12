Le terrificanti avventure di Sabrina 2: promo e quando esce su Netflix

cubemagazine

: Le Terrificanti Avventure di Sabrina 2 arriverà ad aprile, ecco il primo teaser trailer - Leggi l'articolo completo… - JustNerd_IT : Le Terrificanti Avventure di Sabrina 2 arriverà ad aprile, ecco il primo teaser trailer - Leggi l'articolo completo… - GioelePaglia : Le Terrificanti Avventure di Sabrina: la seconda stagione ad aprile, ecco il teaser - NetflixIT_news : Le Terrificanti Avventure di Sabrina: la seconda stagione ad aprile, ecco il teaser -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ledi2, in originale Chilling Adventures of2, torna il prossimo aprile su. Inoltre è uscito ildella seconda stagione. Ecco tutte le info sue il trailer.Ledi2:ha rilasciato data d’uscita e primissimo trailer dei 10 nuovi episodi che compongono la serie tv sulla strega. Si tratta di una seconda stagione o di una “parte 2”, come la chiama la piattaforma streaming on demand., Harvey e tutto il mondo di Greendale torneranno a partire da giovedì 25 aprile, giorno in cui verranno rilasciati tutti gli episodi. Per ingannare l’attesa, però, il 14 dicembre 2018rilascerà lo speciale episodio natalizio dal titolo A Midwinter’s Tale, ossia tradotto “il racconto di metà inverno”. SCOPRI TRAMA E...