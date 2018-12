Le scritte contro Scirea e le vittime dell' Heysel fuori l' Artemio Franchi 

Fiorentina-Juventus - scritte contro Scirea e Heysel. Nedved : "Vergogna" : Fuori dallo stadio Franchi , poco prima di Fiorentina-Juventus , sono comparse scritte che offendono la memoria dei 39 tifosi morti all' Heysel , 1985, finale di Champions contro il Liverpool, e l'ex ...

Furia Nedved : ' scritte contro Scirea e vittime dell'Heysel vergognose' : TORINO - ' Un commento alle scritte fuori dal Franchi? È difficilissimo. Nel giorno in cui i nostri giocatori vanno ad omaggiare il capitano della Fiorentina, viene oltraggiato un nostro storico ...

Furia Nedved : ' scritte contro Scirea e vittime dell'Heysel vergognose' : ROMA - ' Un commento alle scritte fuori dal Franchi? È difficilissimo. Nel giorno in cui i nostri giocatori vanno ad omaggiare il capitano della Fiorentina, viene oltraggiato un nostro storico ...

scritte contro Scirea - Nedved tuona : 'Inaccettabile! Noi omaggiamo Astori' : Il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved parla a Sky Sport prima della sfida con la Fiorentina e si sofferma sul nuovo ruolo di Paulo Dybala: 'Lui è un tuttocampista, mi piace molto come gioca Paulo quest'anno. Sapete che ci tengo molto, ha un ...

Genova - blitz al casello : scritte e fumogeni contro Autostrade : blitz all'esterno del casello di Genova Est. Una decina di persone con il volto coperto ha inscenato un'azione estemporanea, accendendo alcuni fumogeni e lasciando una scritta , a vernice, in parte in ...

Blitz al casello Genova Est - fumogeni e scritte contro Aspi : 'Assassini' | Raid dei 'gilet gialli' italiani : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Blitz a casello Genova Est - fumogeni e scritte contro Aspi : assassini : Misterioso Blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, ...

Blitz al casello di Genova Est : fumogeni e scritte contro Autostrade : «Assassini» : Sabato sera in azione un gruppo di una decina di persone: indossavano gilet giallo come i manifestanti che protestavano in Francia. Indaga la Digos