Le notizie del giorno – Le nuove accuse a Ronaldo | il caos River-Boca e la cessione del

Gilet Gialli a Parigi/ Ultime notizie - scontri - arresti e tafferugli : la condanna del primo ministro Philippe: Parigi, nuova protesta dei Gilet Gialli. Ultime notizie, scontri sugli Champs-Elysees e lancio di fumogeni: 115 fermati dalle forze dell'ordine.

Le notizie del giorno – Colpo alla mafia foggiana - nel mirino anche la squadra di calcio del Foggia : Le notizie del giorno – Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato ...

Infortunio El Shaarawy/ Ultime notizie : faraone della Roma ko per una lesione muscolare: L'Infortunio di El Shaarawy è leggermente più grave di quello di Edin Dzeko anche se al momento la prognosi per il faraone della Roma è la stessa.

Salvini diserta il vertice del centrodestra : 'Irritato per la fuga di notizie' : Matteo Salvini ha disertato il vertice di centrodestra che si è svolto oggi a Milano in vista delle prossime elezioni regionali. Al summit hanno partecipato Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Secondo ...

Le notizie del giorno – Il calciatore in coma e la bomba su River-Boca : Le notizie del giorno – La partita di ritorno valida per la Coppa Libertadores tra River e Boca non si è disputata, in particolar modo assalto da parte dei tifosi di casa al pullman degli ospiti, la gara è stata rinviata per ben due giorni consecutivi. Ora è ufficiale. La finale di Coppa Libertadores si giocherà a Madrid. Il Santiago Bernabeu è stato scelto per accogliere il match di ritorno tra River Plate e Boca Juniors, fischio ...

'Il Natale nel luogo dell'incanto' : ecco le iniziative a Castellabate - Salernonotizie.it : ... serate dedicate allo shopping natalizio, la simpatica tombolata vivente, le serate di beneficenza, spettacoli di teatro e tanto altro. L'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri commenta ...

Più notizie locali - dal Comune agli orari dell’autobus : Facebook lancia Today In : Facebook ha annunciato l’avvio di una nuova sezione del social network denominata Today in, che ha l’obiettivo di aggiornare gli utenti su notizie e informazioni locali. Al momento il servizio di informazione locale è operativo in oltre 400 città statunitensi. E da poco Facebook ha lanciato anche un test in Australia. Today in è stato pensato e testato nelle città più isolate, che hanno scarse risorse informative per aggiornare la comunità ...

Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: il bilancio dello Stato è bene pubblico - 29 novembre 2018: Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Il bilancio dello Stato è bene pubblico, Indagato il commerciante che ha ucciso un ladro, 29 novembre 2018.

Le notizie del giorno – Operazione ‘fuori gioco’ - la Sampdoria rischia grosso : Le notizie del giorno – La Sampdoria non sta attraversando un buon momento in campionato, la squadra del tecnico Giampaolo ha interrotto la striscia di sconfitte nel derby contro il Genoa ma la prestazione non è stata comunque all’altezza. Adesso arrivano nuove pessime notizie anche fuori da campo. Indagini da parte della Gdf che hanno portato al sequestro di beni nei confronti della Sampdoria e del presidente Ferrero, nel dettaglio ...

Concorso ordinario infanzia e primaria : bozza del DM - ultime notizie : Ecco la bozza del Decreto Ministeriale relativo al nuovo Concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria – I posti disponibili per l’accesso al ruolo docente saranno in totale 10.183. Oggi si è svolto un incontro al Miur dedicato al nuovo Concorso ordinario della scuola dell’infanzia e della primaria. Al centro della riunione i punti salienti contenuti all’interno della bozza del nuovo Decreto Ministeriale. Il ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Dudelange : Higuain dal primo minuto. Diretta tv e notizie live - Europa league: PROBABILI FORMAZIONI Milan Dudelange: rossoneri sempre in emergenza, ma Gattuso potrebbe cambiare qualcosa rispetto al pareggio dell'Olimpico.

Michael Schumacher - ecco il vero motivo per cui non abbiamo notizie sulla salute della stella della Formula 1 : La salute di Michael Schumacher, leggenda tedesca della Formula 1, è stata mantenuta segreta da quel maledetto incidente sugli sci del 2013 che gli ha provocato catastrofici danni cerebrali. Sabine Kehm, manager dell’ex pilota, ha sempre sostenuto che le sue condizioni non fossero una questione pubblica, nonostante milioni di fan in tutto il mondo siano in attesa di ricevere informazioni sul 7 volte campione del mondo. In un recente commento, ...

Massimo Ferrero : sequestrati beni per oltre 2.6 milioni/ Ultime notizie - presidente della Sampdoria nei guai: Massimo Ferrero: sequestrati beni per oltre 2.6 mln. Ultime notizie, il presidente della Sampdoria nei guai finanziari dopo operazioni sospette

Le notizie del giorno – Inchiesta contro il River Plate : Sono ore di grande tensione dopo il rinvio della finale di Copa Libertadores tra River e Boca Juniors a causa dell’assalto al pullman della squadra ospite, nel frattempo i due presidenti delle squadre si incontreranno a breve presso la sede della CONMEBOL per decidere la data utile dopo il rinvio. Nelle ultime ore si è inoltre dimesso il capo della sicurezza di Buenos Aires, Martin Ocampo dopo le furiose polemiche sulla gestione ...