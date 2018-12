Lazio News: Luis Alberto K.O.

lanotiziasportiva

(Di sabato 1 dicembre 2018) Brutte notizie in casa: sarà infatti indisponibile per la trasferta contro il Chievo Verona, una pedina fondamentale per la scacchiera di Inzaghi.infortunatoBrutte notizie in casa: il mister Simone Inzaghi, nella conferenza appena conclusasi ha dichiarato infatti che nemmenosarà presente per la gara contro il Chievo Verona, aggiungendosi al già indisponibile Leiva. Queste le parole dell’allenatore alla stampa: “è un generoso, voleva esserci, dalla partita con il Milan ha sentito un fastidio al pube, gli esiti sono stati positivi, ma non l’ho visto tranquillo in questi giorni, abbiamo parlato e puntiamo alla Sampdoria”. L’alternativa allo spagnolo sarà adesso sicuramente Correa di nuovo titolare, dietro l’unica punta Immobile.Alternativa BadeljInzaghi si è espresso anche su Leiva, i cui tempi di ...