Lazio | il Consiglio regionale respinge la mozione di sfiducia contro Zingaretti

Lazio : Consiglio respinge mozione sfiducia a Zingaretti : Il Consiglio regionale del Lazio ha respinto con 22 voti favorevoli e 26 contrari la mozione di sfiducia al presidente della Regione Nicola Zingaretti. In aula presenti 48 consiglieri.

Regione Lazio - l’opposizione fa marcia indietro sulla sfiducia a Zingaretti : “Inutile andare in Consiglio” : Allarme rientrato: per ora non ci sarà nessuna sfiducia a Nicola Zingaretti. O meglio, la mozione presentata la scorsa settimana dai 5 capigruppo di centrodestra verrà comunque discussa sabato mattina in Consiglio regionale, ma quasi tutti i partiti d’opposizione hanno annunciato il passo indietro. E’ bastato che un consigliere eletto con la Lega, Enrico Cavallari, già protagonista del “patto d’Aula” in appoggio al ...

Lombardia : Consiglio - via libera ad instalLazione telecamere in asili nido (4) : (AdnKronos) - Per manifestare la contrarietà del proprio gruppo, il capogruppo di +Europa Michele Usuelli ha presentato 100 emendamenti sottolineando come "Il mondo dei pedagogisti è contrario a questo provvedimento che mina il già fragile rapporto tra famiglie ed educatori e certo non costituisce u

Lombardia : Consiglio - via libera ad instalLazione telecamere in asili nido (3) : (AdnKronos) - "La cronaca ci dice che eventuali violenze ai danni dei bambini che frequentano gli asili sono scoperte solo dopo molti mesi dalle denunce e grazie all’installazione di telecamere - ha detto Gregorio Mammì, annunciando il voto favorevole del M5Stelle -. Finanziando l’installazione dell

Lombardia : Consiglio - via libera ad instalLazione telecamere in asili nido (2) : (AdnKronos) - Lo stanziamento attualmente previsto per l'installazione di telecamere a circuito chiuso è di 300mila euro per il 2019 e altrettanti per il 2020. Per quanto riguarda la formazione degli operatori sono stati erogati 150mila euro nel 2018 e la stessa cifra è prevista per il 2019. L’Aula

Lombardia : Consiglio - via libera ad instalLazione telecamere in asili nido : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Via libera in Consiglio regionale della Lombardia con 57 voti a favore e 16 contrari alla legge per incentivare l’installazione di telecamere all’interno degli asili nido della Lombardia. Prevenzione e formazione gli obiettivi principali del provvedimento, che mette in

Il Consiglio europeo ha approvato la libera circoLazione dei dati non personali : (Foto: Pixabay/CC) Il Consiglio europeo ha dato il via libera alla riforma della circolazione dei dati non personali all’interno dello spazio Ue. Le norme approvate seguono l’accordo preventivo raggiunto lo scorso 19 giugno con il Parlamento europeo che ha approvato la riforma il 4 ottobre 2018. Il loro scopo è la facilitazione della libera circolazione dei dati non personali, al proposito dei quali vanno fatte alcune precisazioni. I dati ...