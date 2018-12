Lavoro, il ciclo vita di un 15enne italiano è il più basso in Europa

finanza-infograficando

(Di sabato 1 dicembre 2018) L'indagine Eurostat sul mercato delmette in evidenza un dato negativo per l'Italia, che è fanalino di coda della UE come aspettativa dellavorativo. La fotografia del mondo delDa noi infatti un ragazzo di 15 anni può sperare di lavorare in media 31,6 anni nella sua, contro i 36 che in media vantano i suoi "amici" europei. Gli va malissimo se si mette a paragonare la sua aspettativa con un ragazzo islandese, che invece può ragionevolmente sperare di lavorare ben 47 anni. Nel ranking ci piazziamo ultimi, ma al di là della eclatante differenza rispetto all'Islanda, emerge comunque una velocità maggiore di tutti i paesi nordici rispetto a quelli mediterranei ed alcuni dell'Est. Tra le prime dieci posizioni ci sono infatti anche altri paesi nordici: Svezia, Olanda, Danimarca, Norvegia, Gran Bretagna, Germania e Finlandia.Compare anche la Svizzera (seconda con 42 ...